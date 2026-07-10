Испания — Бельгия: прямая трансляция второго тайма, смотреть онлайн

Испания и Бельгия играют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Встреча проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток прозвучал в 22.00 по московскому времени. После первого тайма счет в матче равный — 1:1.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры Испания — Бельгия доступны в матч-центре нашего сайта.

Трансляция встречи в прямом эфире проходит на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир стартовал в 21.00 мск.

Испания в 1/16 финала обыграла Австрию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Португалию — 1:0. Бельгия на стадии 1/16 финала победила Сенегал — 3:2, после чего разгромила США — 4:1.

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