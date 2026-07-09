Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

9 июля, 23:33

Франция — Марокко: прямая трансляция, смотреть бесплатно

Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Франции и Марокко играют в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Матч проходит на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Составы команд выглядят следующим образом

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.

.Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Салах-Эддин, Мазрауи, Тальби, Унаи, Буадди, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.
Франция — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко

В предыдущих раундах плей-офф Франция победила Швецию (3:0) и Парагвай (1:0), а Марокко — Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) и Канаду (3:0). Победитель матча встретится в полуфинале с Испанией или Бельгией.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Марокко: Мбаппе не реализовал пенальти

Франция — Марокко: фол на Мбаппе был, но ВАР долго проверял начало атаки французов

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости