Франция — Марокко: прямая трансляция, смотреть бесплатно

Сборные Франции и Марокко играют в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в четверг, 9 июля. Матч проходит на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Составы команд выглядят следующим образом

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.

. Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Салах-Эддин, Мазрауи, Тальби, Унаи, Буадди, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Марокко можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

В предыдущих раундах плей-офф Франция победила Швецию (3:0) и Парагвай (1:0), а Марокко — Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) и Канаду (3:0). Победитель матча встретится в полуфинале с Испанией или Бельгией.

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