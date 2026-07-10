Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Лондоне

Полицейские в спецсредствах были выведены на улицы Лондона вечером в четверг, 9 июля, после вылета сборной Марокко с чемпионата мира-2026, сообщает The Mirror.

Толпы людей собрались на Эджвер-роуд на северо-западе Лондона. В социальных сетях публикуются кадры стычек между болельщиками, на месте происшествия присутствуют многочисленные представители экстренных служб.

Видео, снятые в перерыве матча, демонстрируют хаос на улицах: жители Лондона запускали фейерверки в этом районе, что вызвало панику и скопление людей на проезжей части.

Также были замечены болельщики, перекрывавшие движение транспорта, стоявшие на перилах и размахивавшие флагами Марокко.

На последних кадрах видны отряды полиции на дороге в спецсредствах со щитами, пытающиеся разогнать толпу.

Также есть кадры, как полицейский лежит на земле, и другие сотрудники экстренных служб оказывают ему помощь. Сообщается, что он получил травму, а в результате инцидента были произведены задержания.

Сборная Марокко проиграла сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2026 со счетом 0:2.