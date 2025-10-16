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16 октября 2025, 00:55

Гаттузо: «Если сборная Италии не попадет на ЧМ-2026, я уеду из страны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо уверен, что его команде удастся попасть на чемпионат мира-2026.

«Если Италия не попадет на ЧМ-2026, я уеду из страны. Я и так живу довольно далеко, но уеду еще дальше», — цитирует Football Italia Гаттузо.

Италия не участвовала в чемпионатах мира с 2014 года. В отборочном турнире чемпионата мира-2026 итальянцы набрали в 6 матчах 15 очков и занимают второе место в таблице группы I.

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