CNN: Неймар рискует пропустить ЧМ, в Бразилии недовольны его поведением и высказываниями

Нападающий «Сантоса» Неймар может не попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира, сообщает CNN Brazil со ссылкой на источник, близкий к бразильской футбольной федерации.

По информации источника, внутри федерации нет уверенности, что форвард сумеет набрать необходимую физическую форму из-за длительного отсутствия игровой практики и проблем с готовностью. Кроме того, отмечается напряженность в отношениях между футболистом и руководством.

Уточняется, что ряд публичных высказываний Неймара и его поведение в медиапространстве вызвали негативную реакцию у чиновников. Также недовольство вызвал эпизод с матчем против «Мирасола»: главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прибыл на игру, чтобы оценить состояние игрока, однако тот не вышел на поле из-за контроля нагрузки и не присутствовал на стадионе.

Считается, что этот случай мог повлиять на ухудшение отношений. В настоящее время в федерации склоняются к тому, что шансы Неймара на участие в чемпионате мира минимальны, при этом у игрока остается ограниченное количество матчей, чтобы изменить ситуацию.

Ранее Неймар не вошел в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи со сборными Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).

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