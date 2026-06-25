Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:21

Рабочая группа ЧМ-2026 в США ответила на обвинения сборной Ирана в задержке вылета на матч с Египтом

Евгений Козинов
Корреспондент

Рабочая группа Дональда Трампа по организации чемпионата мира-2026 отреагировала на обвинения федерации футбола Ирана в задержке вылета национальной сборной в Сиэтл на матч группового турнира чемпионата мира-2026 против Египта.

«Все было вовремя и делегация Ирана на несколько минут даже опередила график прибытия», — приводит The Telegraph слова представителя рабочей группы.

23 июня стало известно, что власти США разрешили сборной Ирана приехать в страну за два дня до матча чемпионата мира. Это решение было принято после того, как иранская сторона пригрозила подать жалобу в ФИФА — ранее иранцам было разрешено приезжать в США лишь накануне игры.

В четверг сборная Ирана должна провести тренировку в Вашингтонском университете, а в пятницу состоится игра 3-го тура ЧМ-2026 против Египта.

Ранее Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

Мехди Тареми.Федерация футбола Ирана обвинила власти США в задержке вылета сборной на матч ЧМ-2026 с Египтом

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Мексика впервые за 12 лет забила три гола в матче чемпионата мира
Определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026
Брос — о выходе ЮАР в плей-офф ЧМ-2026: «Трудно объяснить, на что это похоже»
Защитника Чавеса признали лучшим игроком матча Чехия — Мексика
Тапело Масеко признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 ЮАР — Корея
ЧМ-2026, результаты 24-25 июня: Бразилия обыграла Шотландию, Швейцария победила Канаду и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бразилия первой в истории сыграла 50 «сухих» матчей на чемпионатах мира

Тапело Масеко признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 ЮАР — Корея

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости