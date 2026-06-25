Рабочая группа ЧМ-2026 в США ответила на обвинения сборной Ирана в задержке вылета на матч с Египтом

Рабочая группа Дональда Трампа по организации чемпионата мира-2026 отреагировала на обвинения федерации футбола Ирана в задержке вылета национальной сборной в Сиэтл на матч группового турнира чемпионата мира-2026 против Египта.

«Все было вовремя и делегация Ирана на несколько минут даже опередила график прибытия», — приводит The Telegraph слова представителя рабочей группы.

23 июня стало известно, что власти США разрешили сборной Ирана приехать в страну за два дня до матча чемпионата мира. Это решение было принято после того, как иранская сторона пригрозила подать жалобу в ФИФА — ранее иранцам было разрешено приезжать в США лишь накануне игры.

В четверг сборная Ирана должна провести тренировку в Вашингтонском университете, а в пятницу состоится игра 3-го тура ЧМ-2026 против Египта.

Ранее Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0) в групповом турнире ЧМ-2026.