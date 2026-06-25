Бразилия не проигрывает в последних пяти матчах чемпионатов мира

Сборная Бразилии победила сборную Шотландии (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Бразилия не проигрывает в последних пяти матчах чемпионатов мира по футболу (без учета серии пенальти). По данным Opta, предыдущая такая же продолжительная беспроигрышная серия была зафиксирована в период с 12 июня по 4 июля 2014 года.

На ЧМ-2026 Бразилия также победила Гаити (3:0) и сыграла вничью с Марокко (1:1). На ЧМ-2022 она победила Южную Корею (4:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1 доп. время, 3:5 пен.).