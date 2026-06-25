Брос — о выходе ЮАР в плей-офф ЧМ-2026: «Трудно объяснить, на что это похоже»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос прокомментировал победу над Кореей (1:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Трудно объяснить, на что это похоже. Это фантастический опыт. Мы играли очень хорошо и создавали моменты. Тактически правились очень хорошо, и Корея не смогла найти нужное пространство. Мы забили гол, и потом были 20 минут с высоким пульсом. То, что мы сделали за последние пять лет, просто потрясающе. Когда вы так долго работаете вместе, возникает связь, и это больше, чем просто отношения между тренером и игроками, мы стали друзьями. Нам остается только наслаждаться этим», — цитирует официальный сайт ФИФА Броса.

Сборная ЮАР набрала 4 очка и со второго места в группе А вышла в плей-офф, где в 1/16 финала сыграет с Канадой. Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Начало — 22:00 по московскому времени.