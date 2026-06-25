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Сегодня, 06:43

Брос — о выходе ЮАР в плей-офф ЧМ-2026: «Трудно объяснить, на что это похоже»

Евгений Козинов
Корреспондент
Уго Брос.
Фото Reuters

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос прокомментировал победу над Кореей (1:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Трудно объяснить, на что это похоже. Это фантастический опыт. Мы играли очень хорошо и создавали моменты. Тактически правились очень хорошо, и Корея не смогла найти нужное пространство. Мы забили гол, и потом были 20 минут с высоким пульсом. То, что мы сделали за последние пять лет, просто потрясающе. Когда вы так долго работаете вместе, возникает связь, и это больше, чем просто отношения между тренером и игроками, мы стали друзьями. Нам остается только наслаждаться этим», — цитирует официальный сайт ФИФА Броса.

Сборная ЮАР набрала 4 очка и со второго места в группе А вышла в плей-офф, где в 1/16 финала сыграет с Канадой. Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Начало — 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа A.
25 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
ЮАР
1:0
Корея
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