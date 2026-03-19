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19 марта, 21:00

Инфантино рассчитывает на участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года

Анастасия Пилипенко
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация ожидает участия в чемпионате мира 2026 года всех сборных, которые успешно преодолеют квалификацию.

«ФИФА не может разрешать геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и укрепления мира, поскольку наши мысли с теми, кто страдает в результате продолжающихся войн, — цитирует Инфантино пресс-служба организации. — ФИФА с нетерпением ожидает, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание, скоро мы утвердим 48 команд-участниц и хотим, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком».

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира.

Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

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