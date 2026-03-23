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23 марта, 20:15

Федерико Кьеза покинул сборную Италии из-за травмы, его заменил Николо Камбьяги

Руслан Минаев

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза не сможет помочь сборной Италии в предстоящих стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2026 года, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

По информации федерации, состояние футболиста было оценено по прибытии в расположение национальной команды. Кьеза признан недоступным для участия в ближайших играх и по согласованию с клубом покинул тренировочный лагерь. Вместо него вызван игрок «Болоньи» Николо Камбьяги.

26 марта сборная Италии встретится с Северной Ирландией в полуфинале стыкового турнира. В случае победы итальянцы сыграют с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

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