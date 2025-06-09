Бразилия и Парагвай встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Парагвая встретятся в матче 16-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 11 июня. Игра состоится на «Нео Кимика Арене» в Сан-Паулу и начнется в 3.45 по московскому времени.

Основные события игры Бразилия — Парагвай можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 03:45. ()

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Бразилия (22 очка) идет на четвертом месте в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Парагвай (24 очка) располагается на третьей строчке. Предыдущая встреча команд завершилась победой парагвайцев со счетом 1:0.