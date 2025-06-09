Сборные Перу и Эквадора встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Перу и Эквадора встретятся в матче 16-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 11 июня. Игра состоится на Национальном стадионе в Лиме, начало — в 4.30 по московскому времени.

Основные события игры Перу — Эквадор можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 04:30. ()

В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Сборная Перу (11 очков) располагается на предпоследней, девятой строчке турнирной таблицы южноамериканского отбора ЧМ-2026. Эквадор (24 очка) идет на втором месте. Предыдущая встреча сборных завершилась победой эквадорцев со счетом 1:0.