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Судейство

Сегодня, 09:40

Талалаев — о судействе на ЧМ-2026: «Мало свистков, высокий уровень силовой борьбы. Надеюсь, в РПЛ будет то же самое»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил судейство на ЧМ-2026.

«Напоследок о судействе. Пока к арбитрам никаких нареканий. Мало свистков, высокий уровень силовой борьбы. Футболу это только на пользу.

Надеюсь, в РПЛ с нового сезона будет то же самое. По крайней мере в пятницу в Москве «Балтика» проводила контрольный матч с «Акроном», и мы увидели такой же допуск единоборств. Хотя еще недавно в России за любой контакт в штрафной назначался пенальти, а за наступ сразу давали желтую карточку. На ЧМ-2026 этого, слава богу, нет», — написал Талалаев для «СЭ».

Андрей Талалаев и&nbsp;Лионель Месси.«Месси способен побить рекорд Фонтена». Колонка Андрея Талалаева

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