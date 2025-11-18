Футбол
Сегодня, 19:45

Белоруссия — Греция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Белоруссия и Греция сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Белоруссии и Греции сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Матч на стадионе «ЗТЕ Арена» в Залаэгерсеге (Венгрия) начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Греция

Игру Белоруссия — Греция в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Белоруссия — Греция можно в матч-центре сайта «СЭ».

Белоруссия и Греция в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Шотландией и Данией. В пяти турах белорусы набрали 1 очко после ничьей на выезде с датчанами три дня назад (2:2) и занимают четвертое место в группе, у греков 6 очков и третья строчка после победы над шотландцами (3:2). В сентябре Греция разгромила Белоруссию со счетом 5:1.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Греции по футболу
