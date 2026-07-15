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Сегодня, 20:33

Англия — Аргентина: Райс, Кейн, Месси и Альварес выйдут на поле с первых минут

Лионель Месси.
Фото Getty Images

Сборные Англии и Аргентины объявили составы на матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Гехи, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Кейн, Гордон.

Запасные: Дин Хендерсон, Траффорд, Конса, О'Райлли, Чалоба, Берн, Дж. Хендерсон, Майну, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Мадуэке, Тони

Аргентина: Э. Мартинес, Тальяфико, Лис. Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес, Симеоне.

Запасные: Муссо, Рульи, Сенеси, Монтиэль, Отаменди, Медина, де Пауль, Барко, Ло Чельсо, Паласиос, Гонсалес, Альмада, Пас, Лопес, Лау. Мартинес.

Чемпионат мира по&nbsp;футболу.Англия — Аргентина: полуфинал ЧМ-2026: дата и время, где смотреть трансляцию, составы и история личных встреч

Матч Англия — Аргентина пройдет в среду, 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США) и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале ЧМ-2026 против Испании. Проигравший встретится в матче за бронзу с Францией. Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, а игра за бронзу — в субботу, 18 июля.

Англия - Аргентина: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ по футболу 2026.Англия — Аргентина: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ
Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
Аргентина

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