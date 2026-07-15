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Сегодня, 20:32

Мостовой назвал бредом петицию за исключение сборной Аргентины с ЧМ-2026

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о создании петиции за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира-2026.

Петиция размещена на сайте argentinaout.com и набрала уже более 10 миллионов подписей. Авторы обращения обвиняют Международную федерацию футбола (ФИФА) и судей в предвзятом отношении к действующим чемпионам мира, утверждая, что аргентинской команде оказывается помощь по ходу ЧМ-2026.

«Какой-то бред. Кто это подписывает? Кстати, против многих команд, которые хорошо играют, выступают так. Я хочу видеть Аргентину в финале», — сказал Мостовой «СЭ».

В среду, 15 июля Аргентина сыграет против Англии в полуфинале ЧМ-2026. Матч начнется в 22.00 (мск).

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