Мостовой назвал бредом петицию за исключение сборной Аргентины с ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о создании петиции за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира-2026.

Петиция размещена на сайте argentinaout.com и набрала уже более 10 миллионов подписей. Авторы обращения обвиняют Международную федерацию футбола (ФИФА) и судей в предвзятом отношении к действующим чемпионам мира, утверждая, что аргентинской команде оказывается помощь по ходу ЧМ-2026.

«Какой-то бред. Кто это подписывает? Кстати, против многих команд, которые хорошо играют, выступают так. Я хочу видеть Аргентину в финале», — сказал Мостовой «СЭ».

В среду, 15 июля Аргентина сыграет против Англии в полуфинале ЧМ-2026. Матч начнется в 22.00 (мск).