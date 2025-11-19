Гарсия: «Турки доставили много проблем сборной Испании на контратаках»

Полузащитник сборной Испании Алейш Гарсия прокомментировал ничью с Турцией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы знали, что дело почти сделано. Это был не самый динамичный матч, и мяч никак не хотел идти в ворота. Надо посмотреть запись матча и все как следует проанализировать. Турки доставили много проблем на контратаках», — цитирует официальный сайт УЕФА Гарсию.

Испанцы набрали 16 очков и спервого места в группе Е вышли на ЧМ-2026. Турки стали вторыми (13 очков) и сыграют в стыковых матчах.