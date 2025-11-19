Робертсон: «Этот результат как нельзя лучше говорит, какая у Шотландии сборная»

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал победу над Данией (4:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Этот результат как нельзя лучше говорит, какая у нас команда. Мы никогда не сдаемся! Мы всегда продолжаем идти до конца! Один из самых безумных матчей. Заставили страну серьезно поволноваться, но я уверен, что оно того стоило. Мы едем на чемпионат мира!» — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.

Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания заняла второе место и сыграет в стыках.