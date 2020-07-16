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Рами показал видео скандального инцидента в российской гостинице во время ЧМ-2018

02:13
Адиль Рами. Фото Instagram
Адиль Рами. Фото Instagram
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Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами в день двухлетней годовщины победы на чемпионате мира-2018 опубликовал в Instagram серию видеороликов. Француз показал инцидент, случившейся в гостинице в Истре после победы над Аргентиной в 1/8 финала.

Во время празднования в коридорах гостиницы Рами решил использовать огнетушитель, изобразив героя фильма «Охотники за привидениями». В итоге сработала пожарная сигнализация, а всем посетителям пришлось в 5 утра выйти на улицу.

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