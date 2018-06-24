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24 июня 2018, 12:10

Капитан сборной Туниса: "Сохраню много хороших воспоминаний о России"

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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Капитан сборной Туниса Вахби Хазри сказал, что организация чемпионата мира в России удивила его со знаком плюс. Накануне, 23 июня, его команда после поражения от Бельгии (2:5) лишилась шансов на выход в 1/8 финала турнира.

– Да, мы не смогли добиться положительного результата, но мы все равно довольны тем, что находимся в вашей стране, – цитирует ТАСС Хазри. – У нас с вами страны очень разные, и мне у вас тоже очень нравится – нас хорошо встретили, организация турнира и внимание к безопасности исключительные, очень красивые и удобные стадионы. Думал, меня будет многое удивлять, но я, скорее, поражен с хорошей точки зрения. Само собой, нельзя сказать, что мы хорошо познакомились с вашей страной, все-таки мы в основном находимся на базе и только ездим на матчи, но то, что мы видели, исключительно хорошо организовано.

Надеюсь, так будет до конца турнира. Без сомнения, сохраню о вашей стране много хороших воспоминаний.

В третьем туре группового турнира ЧМ-2018 Тунис сыграет с Панамой (Саранск, 28 июня).

Чемпионат мира. Группа G
28 июн, 21:00. Мордовия Арена (Саранск)
Панама
1:2
Тунис

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Источник: https://worldcup2018.tass.ru/articles/5318933
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Панамы по футболу
Сборная Туниса по футболу
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