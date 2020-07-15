Инфантино объяснил, почему считает чемпионат мира в России лучшим в истории

Два года назад состоялся финальный матч чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией (4:2). Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, почему считает этот турнир лучшим в истории.

— Есть много причин, по которым чемпионат мира-2018 стал лучшим в истории, — приводит слова Инфантино официальный сайт РФС. — Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но, помимо этого, именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира-2018 таким особенным событием.

Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью ее культуры. Вдобавок ко всему, мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием.

— Сборная России стала одним из главных открытий Чемпионата мира. Вам понравилось ее выступление на домашнем турнире?

— Абсолютно. Команда объединилась и росла вместе с поддержкой своих невероятных фанатов. Игроки и тренерский штаб чувствовали, что за ними стоит страна, что она поддерживает их. И благодаря этому они выложились по максимуму на поле. Было удивительно стать свидетелем этого. И то, что было построено, та связь — все это должно сохраниться как одно из главных наследий чемпионата мира.