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7 сентября 2016, 07:44

Фернанду Сантуш: "Португалия здорово начала матч со Швейцарией, но потом отдала центр поля"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швейцарией (0:2) выразил сожаление по поводу поражения. Наставник действующих чемпионов Европы отметил, что команда хорошо начала встречу, но вскоре отдала инициативу.

– Мы начали матч со Швейцарией здорово, – приводит Tmw слова Сантуша. – Но потом мы отдали центр поля сопернику, за что и поплатились. Все изменилось в течение нескольких минут. Мне трудно объяснить, почему мы пропустили два гола и не смогли ничего создать в атаке.

Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Фернанду Сантуш
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