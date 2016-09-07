Фернанду Сантуш: "Португалия здорово начала матч со Швейцарией, но потом отдала центр поля"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швейцарией (0:2) выразил сожаление по поводу поражения. Наставник действующих чемпионов Европы отметил, что команда хорошо начала встречу, но вскоре отдала инициативу.

– Мы начали матч со Швейцарией здорово, – приводит Tmw слова Сантуша. – Но потом мы отдали центр поля сопернику, за что и поплатились. Все изменилось в течение нескольких минут. Мне трудно объяснить, почему мы пропустили два гола и не смогли ничего создать в атаке.