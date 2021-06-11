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Сборная Киргизии из-за ковида дважды сыграла с полевым игроком в воротах. И даже установила рекорд по забитым голам

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 17:30
Ворота сборной Киргизии во втором матче подряд защищал полевой игрок. Фото Twitter
Ворота сборной Киргизии во втором матче подряд защищал полевой игрок. Фото Twitter
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В этот раз защитника в воротах заменил нападающий

Сборная Киргизии по футболу разгромила Мьянму в предпоследнем матче второй стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года — 8:1.

В начале недели из-за проблем с вратарями, которые заболели коронавирусом, ворота Киргизии в игре с Монголией защищал номинальный защитник Айзар Акматов. Матч его команда проиграла со счетом 0:1, хотя могло быть хуже — техническое поражение.

Но перед игрой с Мьянмой Акматова поменяли в воротах на другого полевого игрока, им стал центральный нападающий Эрнист Батырканов. Это был его девятый матч за сборную, за которую он пока не забивал. Зато пропущенный мяч уже есть.

Матч против Мьянмы стал самым результативным для сборной Киргизии за всю историю. Прошлый рекорд — семь мячей в ворота той же команды. Матч проходил в японском городе Осака, как и предыдущая игра с Монголией. В заключительном матче отбора Киргизия сыграет с лидером группы — Японией, которая набрала 21 очко и гарантировала выход в третий раунд квалификации на ЧМ-2022.

Киргизия занимает второе место с 11 очками и имеет призрачные шансы на выход из группы. Помимо первых команд в своих группах в следующий раунд выйдут четыре лучшие команды, занявшие второе место. В рейтинге сборных, занимающих вторые места, Киргизия занимает последнее место. Шансов на выход из группы в числе «лучших вторых» очень мало.

При этом у сборной Таджикистана столько же очков и столько же сыгранных матчей, сколько и у Киргизии. В последнем туре таджикам предстоит игра против аутсайдеров из Мьянмы, в то время как Киргизия сыграет с Японией. Чтобы сохранить вторую строчку, нужно обязательно обыгрывать японцев или надеяться на поражение Таджикистана от Мьянмы, у которой разница мячей составляет -25.

При этом у Киргизии все те же кадровые проблемы: нет вратарей, а всего из-за коронавируса и карантина команда потеряла восемь человек.

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