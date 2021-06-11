Сборная Киргизии из-за ковида дважды сыграла с полевым игроком в воротах. И даже установила рекорд по забитым голам

В этот раз защитника в воротах заменил нападающий

Сборная Киргизии по футболу разгромила Мьянму в предпоследнем матче второй стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года — 8:1.

В начале недели из-за проблем с вратарями, которые заболели коронавирусом, ворота Киргизии в игре с Монголией защищал номинальный защитник Айзар Акматов. Матч его команда проиграла со счетом 0:1, хотя могло быть хуже — техническое поражение.

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Сегодня, 10 июня прошла онлайн предматчевая пресс-конференция с участием Александра Крестинина в преддверии матча с Мьянмой, где главный тренер Национальной сборной ответил на вопросы журналистов??? pic.twitter.com/BwAClMvFIg — Kyrgyz Football Union (@kfu_kg) June 10, 2021

Но перед игрой с Мьянмой Акматова поменяли в воротах на другого полевого игрока, им стал центральный нападающий Эрнист Батырканов. Это был его девятый матч за сборную, за которую он пока не забивал. Зато пропущенный мяч уже есть.

Матч против Мьянмы стал самым результативным для сборной Киргизии за всю историю. Прошлый рекорд — семь мячей в ворота той же команды. Матч проходил в японском городе Осака, как и предыдущая игра с Монголией. В заключительном матче отбора Киргизия сыграет с лидером группы — Японией, которая набрала 21 очко и гарантировала выход в третий раунд квалификации на ЧМ-2022.

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Кече к?н? айтылгандай эле, «сары тизмедеги» оюнчулар б?г?нк? оюнга да катышышпайт.



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?? Стартовый состав



Как и было обьявлено вчера, игроки вошедшие в «желтый список» не допускаются к сегодняшнему матчу.#AkShumkar #RoadToQatar #Бир?лк?Биркыял pic.twitter.com/po36Ou8iGO — Kyrgyz Football Union (@kfu_kg) June 11, 2021

Киргизия занимает второе место с 11 очками и имеет призрачные шансы на выход из группы. Помимо первых команд в своих группах в следующий раунд выйдут четыре лучшие команды, занявшие второе место. В рейтинге сборных, занимающих вторые места, Киргизия занимает последнее место. Шансов на выход из группы в числе «лучших вторых» очень мало.

При этом у сборной Таджикистана столько же очков и столько же сыгранных матчей, сколько и у Киргизии. В последнем туре таджикам предстоит игра против аутсайдеров из Мьянмы, в то время как Киргизия сыграет с Японией. Чтобы сохранить вторую строчку, нужно обязательно обыгрывать японцев или надеяться на поражение Таджикистана от Мьянмы, у которой разница мячей составляет -25.

Матч завершён, победа за нами ?? pic.twitter.com/nCfLmgZigC — Kyrgyz Football Union (@kfu_kg) June 11, 2021

При этом у Киргизии все те же кадровые проблемы: нет вратарей, а всего из-за коронавируса и карантина команда потеряла восемь человек.