Очаровательная блондинка и заботливая мама: как выглядит жена Рафаэля Варана

Знакомимся с Камиллой Титгат, которая была рядом с игроком в Бразилии и России, а теперь приехала с детьми в Катар.

Чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан играет на третьем чемпионате мира. Защитник сборной Франции вышел в стартовом составе матча ЧМ-2022 против Дании. После победы команды он отправился на трибуну , где его ждала супруга.

Камилла Титгат — давняя подруга Рафаэля. Они дружны с юности, которая прошла во французском Лилле.

Камилла, как и ее муж, приезжает уже на третий чемпионат мира. В 2014 году в Бразилии она находилась на трибуне в качестве невесты футболиста сборной Франции и мадридского «Реала».

Через год молодые люди сыграли свадьбу. Рафаэль от счастья танцевал всю ночь, хоть всегда считал, что не умеет этого делать.

Играть в футбол и быть хорошим мужем у Рафаэля Варана получается гораздо лучше, чем танцевать. На чемпионат мира в Россию Камилла приехала с полуторагодовалым сыном Рубеном.

Кудрявый малыш сидел на руках своей очаровательной мамы на всех матчах сборной Франции, завоевавшей золото.

После победы в Москве чета Варан и их крошка-сын посетили Елисейские Поля, где футболистам национальной команды президент Франции вручил награды за победу на чемпионате мира.

Камилла — юрист по образованию. Несмотря на привлекательную внешность, она не очень любит публичность и соцсети. Главное для супруги футболиста — семейное счастье.

Супружеская пара с удовольствием фотографируется на публичных мероприятиях.

И не любит, когда в их личную жизнь заглядывают папарацци.

В Катар Камилла приехала не только с пятилетним сыном, но и двухлетней дочкой Анаис, удивительно похожей на старшего брата.

Если травмы не помешают карьере 29-летнего футболиста сборной Франции и «Манчестер Юнайтед», то, возможно, через четыре года на ЧМ в Северной Америке мы увидим рядом с мамой Камиллой уже трех кудрявых малышей.