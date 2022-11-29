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Очаровательная блондинка и заботливая мама: как выглядит жена Рафаэля Варана

Отдел фото «СЭ»
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Знакомимся с Камиллой Титгат, которая была рядом с игроком в Бразилии и России, а теперь приехала с детьми в Катар.

Чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан играет на третьем чемпионате мира. Защитник сборной Франции вышел в стартовом составе матча ЧМ-2022 против Дании. После победы команды он отправился на трибуну , где его ждала супруга.

Камилла Титгат и Рафаэль Варан после матча Франция — Дания на ЧМ-2022. Фото AFP

Камилла Титгат — давняя подруга Рафаэля. Они дружны с юности, которая прошла во французском Лилле.

Рафаэль Варан и Камилла Титгат. Фото Соцсети

Камилла, как и ее муж, приезжает уже на третий чемпионат мира. В 2014 году в Бразилии она находилась на трибуне в качестве невесты футболиста сборной Франции и мадридского «Реала».

Очаровательная блондинка Камилла Титгат — невеста защитника сборной Франции РАфаэля Варана на ЧМ в Бразилии. Фото Global Look Press

Через год молодые люди сыграли свадьбу. Рафаэль от счастья танцевал всю ночь, хоть всегда считал, что не умеет этого делать.

Свадьба Камилла Титгат и Рафаэля Варана. Фото Global Look Press

Играть в футбол и быть хорошим мужем у Рафаэля Варана получается гораздо лучше, чем танцевать. На чемпионат мира в Россию Камилла приехала с полуторагодовалым сыном Рубеном.

Камилла Титгат с сыном на трибуне в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018. Фото Getty Images

Кудрявый малыш сидел на руках своей очаровательной мамы на всех матчах сборной Франции, завоевавшей золото.

Камилла Титгат с сыном на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Фото Global Look Press

После победы в Москве чета Варан и их крошка-сын посетили Елисейские Поля, где футболистам национальной команды президент Франции вручил награды за победу на чемпионате мира.

Семья Рафаэля Варана на приеме у президента Франции в 2018 году. Фото Соцсети

Камилла — юрист по образованию. Несмотря на привлекательную внешность, она не очень любит публичность и соцсети. Главное для супруги футболиста — семейное счастье.

Семейство Варанов. Фото Соцсети
Рафаэль Варан и Камилла Титгат на отдыхе. Фото Соцсети

Супружеская пара с удовольствием фотографируется на публичных мероприятиях.

Рафаэль Варан и Камилла Титгат на футбольной вечеринке в Лондоне в 2018 году.

И не любит, когда в их личную жизнь заглядывают папарацци.

Рафэль Варан и Камилла Титгат на пляже Ибицы. Фото Global Look Press

В Катар Камилла приехала не только с пятилетним сыном, но и двухлетней дочкой Анаис, удивительно похожей на старшего брата.

Камилла Титгат в дочерью и сыном на стадионе в Катаре. Фото AFP

Если травмы не помешают карьере 29-летнего футболиста сборной Франции и «Манчестер Юнайтед», то, возможно, через четыре года на ЧМ в Северной Америке мы увидим рядом с мамой Камиллой уже трех кудрявых малышей.

Рафаэль Варан с женой и детьми на чемпионате мира в Катаре. Фото Getty Images
Рафаэль Варан
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Сборная Франции по футболу
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