Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: как выглядят подруги и жены лучших игроков ЧМ-2022

Любимые главных звезд чемпионата мира в Катаре.

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября. Фавориты известны — действующий чемпион Франция, Бразилия и Аргентина, Англия и Испания, Германия и Нидерланды, Португалия и Бельгия.

Интересно также, кто из футболистов поборется за звание лучшего игрока турнира. Большинство букмекеров отдают предпочтение Лионелю Месси. Одному из лучших футболистов в истории не хватает титула чемпиона мира, и капитан сборной Аргентины приложит все усилия, чтобы привести команду к успеху в Катаре.

Кроме аргентинца среди главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2022: французы Киллиан Мбаппе и Карим Бензема (из-за травмы выбыл прямо перед стартом ЧМ), голландец Кевин де Брейне, англичанин Харри Кейн, бразильцы Неймар и Винисиус, португалец Криштиану Роналду, бельгийцы Ромелу Лукаку и Эден Азар, немец Томас Мюллер, датчанин Кристиан Эриксен. Поддерживать их на трибунах и у экранов телевизоров будут вторые половинки.

Антонелла Рокуццо — супруга и мать сыновей капитана и главной надежды Аргентины Лионеля Месси.

Фото Global Look Press

Подруга Килиана Мбаппе Алисия Эйлис в 2017 году завоевала титул самой красивой девушки Франции.

Фото Global Look Press

Наталья Барулич — девушка главной бразильской звезды современности Неймара.

Фото Global Look Press

Джордан Озуна — новая девушка Карима Бензема, которую футболист после расставания с Корой Готье впервые представил на вручении премии «Золотой мяч» в Париже. На церемонии были и новая, и бывшая девушка, и мама снайпера «Реала». И все они теперь очень грустят, что Карим вне игры.

Фото Global Look Press

Мишель Лакруа — жена главной бельгийской звезды из «Манчестер Сити» Кевина де Брейне.

Фото Global Look Press

Кэти Гудлэнд — жена английского капитана и бомбардира Харри Кейна.

Фото Global Look Press

Мария Мазали — подруга бразильской звезды «Реала» Винисиуса Жуниора.

Фото Соцсети

Джорджина Родригес — подруга и мать детей Криштиану Роналду. КриРо, когда свадьба?

Фото Global Look Press

Ромелу Лукаку пять лет встречался с Сарой Менс. Бельгийский форвард не любит рассказывать о своей личной жизни, и непонятно, поддерживают ли молодые люди отношения.

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Эден Азар учился в школе вместе со своей будущей женой Наташей.

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Томас Мюллер со своей супругой Лизой на пивном фестивале в Баварии в сентябре 2022 года.

Фото Global Look Press

Кристиан Эриксен и его супруга Сабрина. Во время Евро-2020 их семья пережила очень неприятные моменты. Но теперь все снова прекрасно.

Фото Global Look Press

Кто победит в этом соревновании?