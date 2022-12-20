Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» подвел итоги ЧМ-2022 .

Моя первая колонка, посвященная ЧМ, называлась «Месси станет чемпионом мира. Пора». Очень рад, что не ошибся с прогнозом! Лео заслужил трофей всей своей карьерой!

При этом он завоевал титул в лучшем, наверное, финале чемпионата мира в истории! По крайней мере с тех пор, как смотрю мировые первенства — то есть начиная с 1986 года, с 14-летнего возраста, — ничего подобного не было. Здесь нет никаких сомнений. Кстати, у нынешнего решающего матча немало параллелей с тем, мексиканским. Тогда немцы отыгрались с 0:2, сейчас французы. И тогда, и сейчас Аргентина все равно взяла золото. Тогда блистал Марадона, сейчас — Месси.

Впрочем, после того как «Альбиселесте» повели на «Лусаиле» со счетом 2:0, казалось, что все решено. Минуты до 65-й южноамериканцы демонстрировали лучший футбол на этом ЧМ. И голы забивали, и сумасшедшее владение мячом показывали — соперник просто не мог его отобрать, отлично смотрелись в прессинге, где участвовал даже Месси, хотя некоторые говорили, что Лео ходит пешком и плюет на черновую работу. В общем, изумительный отрезок! Если говорить с юмором, французы, видимо, все еще сидели в ресторане после успеха в полуфинале против Марокко.

Лионель Месси. Фото Reuters

В итоге Дидье Дешам не выдержал, сделав две замены еще в первом тайме. А куда деваться, если команда разобрана и ее не узнает никто, включая главного тренера? Решение себя оправдало: появление Комана (мне очень нравится вингер «Баварии») и Коло Муани переломило ход встречи. Примерно на 70-й минуте «Трехцветные» нанесли свой первый удар по воротам — и Мбаппе как будто появился на поле.

Аргентинцы же, похоже, считали, что дело сделано. Хотя в том же Катаре уже сталкивались с ситуацией, когда соперник уходил с «минус два». Нидерланды в четвертьфинале уравняли шансы на 90+11-й (!) минуте. Не понимаю, почему Месси и Ко вновь допустили подобное... Да еще позволили оппонентам спастись в овертайме на 118-й! В какой-то момент стало тревожно за Аргентину, но ребята молодцы, справились с нервами в серии пенальти.

Понятно, что выдающийся матч провели Месси и Мбаппе, но мне еще понравился Ди Мария. Анхель стал одним из лучших в финале, доказал, что он тоже фантастический исполнитель.

В футбольном мире часто говорят, что нападающему лучше не появляться в своей штрафной во время оборонительных действий — если это не касается стандартных положений. Очередное подтверждение справедливости утверждения продемонстрировал Дембеле: прибежал, вступил в отбор, но таких качеств, как у защитников, у него нет — вот вам глупейший фол. Но тут сказалось и высочайшее мастерство Ди Марии, заставившего нарушить на себе правила после классного дриблинга, а Месси реализовал 11-метровый. Я в своих командах тоже старался форвардов к нашей штрафной близко не подпускать — это чревато.

Включив Ди Марию в старт, Скалони до предела напряг и Дембеле, и Кунде, центрального защитника, вынужденно выступавшего в Катаре на правом фланге. Тренер «Альбиселесте» не просчитался, а его французский коллега был вынужден реагировать уже по ходу пьесы.

Жюль Кунде и Анхель Ди Мария. Фото Reuters

Кто еще разочаровал, так это Гризманн. На этот раз «семерка» «Трехцветных» не показал даже малой доли того, что демонстрировал на протяжении всего турнира до финала.

Мбаппе же «проснулся» только после перехода в центр с появлением Тюрама-младшего. Но, на мой взгляд, это просто совпадение: Кильян не менее опасен, когда смещается с левого фланга, убирает мяч под правую ногу и бьет в дальний. В «ПСЖ» он проводит в такой манере львиную долю времени. А тут все получилось просто: французы, повторю, вернулись из «заведения», «похмелье» прошло, команда очнулась. Вместе с ней сбросил летаргию и Мбаппе.

Кильян и Лео выдали великий матч. Но со званием лучшего игрока ЧМ-2022 ФИФА поступила закономерно: раз трофей взяла Аргентина, то именно ее представитель стал обладателем «Золотого мяча». Случись наоборот, Кильян добавил бы этот индивидуальный приз к «Золотой бутсе». А так Месси поставил жирную точку в длившихся более полутора десятка лет спорах, кто лучше — он или Роналду. Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси — гений.

А вот по поводу его сравнений с Марадоной судить не берусь, хотя всегда задавался этим вопросом. Если сравнивать Месси с Пеле некорректно — совсем уж разные эпохи, то по Диего сложно сказать, как он выглядел бы в современной игре. И как Лео — в футболе 80 — 90-х. Единственное, что бесспорно, — оба феноменальны для своего времени. Очень жаль, что Диего не дожил до триумфа Лионеля...

Трудно спорить с выбором лучшего вратаря. Но даже не из-за двух серий пенальти, где Эми Мартинес отлично проявил себя, а из-за сейва после выхода Коло Муани один на один на 120-й минуте. 3:4 — и никаких 11-метровых, Франция — чемпион... Эми в том эпизоде сыграл блестяще!

Каждый крупный турнир показывает вектор развития футбола, путь развития. Сейчас мое главное впечатление в этом плане таково: от тики-таки откажутся все. Да, еще недавно подобным стилем Испании с Иньестой и Хави в составе восхищался весь мир, его пытались копировать. Но теперь такое не прокатывает: поперечное катание, тысяча передач за матч при условно двух с половиной моментах и без продвижения вперед никому не нужны. Будет все больше вертикальных длинных передач.

Есть ощущение, что нас ждет определенная потеря зрелищности. Многие «ставят автобус», причем делают это качественно. Вот, например, вице-чемпион: ни одной встречи Франция не начинала открыто — все десять полевых футболистов за линией мяча, включая Мбаппе, в атаке расчет на скорость того же Кильяна, Дембеле, Гризманна. Это тенденция — теперь большинство команд станут начинать встречи вторым номером, а потом плясать от того, как складывается ситуация. Те же испанцы в Катаре сделали около 850 точных пасов в 1/8 финала против Марокко, но умудрились уступить. Все сделали выводы.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

А лучший прообраз футбола будущего мы видели в исполнении Аргентины. Тут и контроль мяча, но с продвижением вперед, и скоростные комбинации, и красивые голы, и приличный уровень оборонительных компонентов — прессинг, контрпрессинг, отбор один в один. Даже после поражения от Садовской Аравии на старте полагал, что «Альбиселесте» по силам дотянуться до трофея — из-за одной локальной неудачи потенциал все равно никуда не делся. К тому же Месси и Скалони в тот момент еще больше сплотили коллектив, создав идеальную атмосферу. Люди бились друг за друга и за тренера — это бросалось в глаза.

Кстати, не сомневаюсь, что в ходе катарского ЧМ топ-клубы присмотрелись к Скалони, но я на 99,9 процента уверен, что Лионель останется в сборной — пока нет смысла что-то менять. Правда, не исключаю, что Скалони может не доработать до чемпионата мира-2026 и его последним турниром в национальной команде станет Кубок Америки-2024. Вижу этого специалиста в Испании или Англии, Германия же и Италия, на мой взгляд, ему не слишком подходят.

Скалони не исключил, что через четыре года Месси выступит на еще одном ЧМ. Вполне допускаю. Бегать по 12 километров, как вингерам или опорникам, ему не нужно, для забитых мячей и голевых передач хватает и шести. Парень он явно режимный, так что и в 40 лет будет приносить пользу. Болельщики не откажутся полюбоваться его игрой еще несколько лет.

Другое дело, что к тому моменту уже не у Лео окажется статус главного волшебника мирового футбола. Появятся новые герои. Но это — жизнь. Она не терпит пустоты.