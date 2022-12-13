Арест за домашнее насилие и счастливый конец. История любви нападающего Франции Комана и пышногрудой красотки

Кажется, Кингсли Коман нашел свою вторую половину.

26-летний нападающий сборной Франции Кингсли Коман готовится к полуфиналу ЧМ. В среду на трибуне во время матча сборных Франции и Марокко футболиста будут поддерживать жена и полуторагодовалая дочка.

Сабрина Дювад родом из Швеции, она на три года старше супруга, у нее латиноамериканские корни, откуда ее родители переехали в Европу.

Интересно, что и предыдущая подруга француза была родом из Гваделупы — заморской территории Франции. Смуглая красотка с шикарной шевелюрой — Сефора Гуаньян познакомилась с Команом в столице моды Париже, когда нападающий играл за молодежные команды «ПСЖ».

Пара рассталась со скандалом после перехода Кингсли в мюнхенскую «Баварию». В 2017 году его обвинили в домашнем насилии и привлекли к суду. Сефора забрала себе дочерей и приличную сумму от бывшего мужа в качестве компенсации.

Скандал привлек внимание к Коману светских репортеров, которые стали охотиться за его личной жизнью. Спустя некоторое время форвард «Баварии» и сборной Франции был замечен на курорте в Сардинии в компании смуглой красотки.

В начале 2020 года Сабрина и Кингсли уже не скрывали своих отношений. «Она вдохновляет меня на победы и поддерживает в трудную минуту, я счастлив с ней», — признался футболист журналистам после одного из матчей «Баварии».

Летом пара обвенчалась на одном из экзотических островов в Карибском море, а 23 августа Коман забил победный гол в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Победу футболисты «Баварии» вместе со своими подругами отметили за кружкой пива.

Несмотря на известность супруга, Сабрина предпочитает оставаться в его тени и почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Известно, что Дювад преуспела в индустрии моды и даже считается очень влиятельным человеком в этой отрасли. Но все же главное для нее — семья. Поэтому когда Сабрина готовилась стать мамой, выкладывала в своих соцсетях милые кадры.

В Катаре Сабрина сидит на трибуне в футболке Комана с подругами и женами других футболистов сборной Франции.

Она рисует флаг у себя на лице и щечках кудрявой дочки, и вместе они переживают за мужа и папу и сборную Франции. 17 июля 2020 года — это день, когда Коман сделал Сабрине прекрасное предложение во время их поездки на Миконос. Он встал на одно колено, когда они оба были окружены сердцем из свечей. Великолепно, не правда ли?