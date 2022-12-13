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13 декабря, 21:45

Арест за домашнее насилие и счастливый конец. История любви нападающего Франции Комана и пышногрудой красотки

Отдел фото «СЭ»
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Кажется, Кингсли Коман нашел свою вторую половину.

26-летний нападающий сборной Франции Кингсли Коман готовится к полуфиналу ЧМ. В среду на трибуне во время матча сборных Франции и Марокко футболиста будут поддерживать жена и полуторагодовалая дочка.

Кингсли Коман и Сабрина Дювад с дочкой на ЧМ-2022. Фото AFP

Сабрина Дювад родом из Швеции, она на три года старше супруга, у нее латиноамериканские корни, откуда ее родители переехали в Европу.

Сабрина Дювад. Фото Соцсети

Интересно, что и предыдущая подруга француза была родом из Гваделупы — заморской территории Франции. Смуглая красотка с шикарной шевелюрой — Сефора Гуаньян познакомилась с Команом в столице моды Париже, когда нападающий играл за молодежные команды «ПСЖ».

Бывшая подруга Кингсли Комана Сефора Гуаньян на финальном матче ЧЕ-2016. Фото Getty Images

Пара рассталась со скандалом после перехода Кингсли в мюнхенскую «Баварию». В 2017 году его обвинили в домашнем насилии и привлекли к суду. Сефора забрала себе дочерей и приличную сумму от бывшего мужа в качестве компенсации.

Сефора Гуаньян подала в суд на Кингсли Комана за домашнее насилие. Фото Global Look Press

Скандал привлек внимание к Коману светских репортеров, которые стали охотиться за его личной жизнью. Спустя некоторое время форвард «Баварии» и сборной Франции был замечен на курорте в Сардинии в компании смуглой красотки.

Кингсли Коман и Сабрина Дювад на Сардинии. Фото Соцсети
Сабрина Дювад позирует Кингсли Коману. Фото Соцсети

В начале 2020 года Сабрина и Кингсли уже не скрывали своих отношений. «Она вдохновляет меня на победы и поддерживает в трудную минуту, я счастлив с ней», — признался футболист журналистам после одного из матчей «Баварии».

Сабрина Дювад и Кингсли Коман на матче «Баварии» в Мюнхене. Фото Global Look Press

Летом пара обвенчалась на одном из экзотических островов в Карибском море, а 23 августа Коман забил победный гол в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Победу футболисты «Баварии» вместе со своими подругами отметили за кружкой пива.

Кингсли Коман и Сабрина Дювад на пивном фестивале в Мюнхене. Фото Global Look Press

Несмотря на известность супруга, Сабрина предпочитает оставаться в его тени и почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Известно, что Дювад преуспела в индустрии моды и даже считается очень влиятельным человеком в этой отрасли. Но все же главное для нее — семья. Поэтому когда Сабрина готовилась стать мамой, выкладывала в своих соцсетях милые кадры.

Сабрина Дювад готовится стать мамой. Фото Соцсети

В Катаре Сабрина сидит на трибуне в футболке Комана с подругами и женами других футболистов сборной Франции.

Сабрина Дювад на трибуне в Дохе во время матча сборной Франции. Фото AFP

Она рисует флаг у себя на лице и щечках кудрявой дочки, и вместе они переживают за мужа и папу и сборную Франции. 17 июля 2020 года — это день, когда Коман сделал Сабрине прекрасное предложение во время их поездки на Миконос. Он встал на одно колено, когда они оба были окружены сердцем из свечей. Великолепно, не правда ли?

Сабрина Дювад с дочкой в Катаре. Фото Getty Images

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Кингсли Коман
Чемпионат мира по футболу
фото
Сборная Франции по футболу
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