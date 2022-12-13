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13 декабря, 23:50

Потрясающий гол в полуфинале ЧМ-2022 после прохода с центра поля. Месси и Альварес громят Хорватию

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Хулиан Альварес забивает гол в ворота Доминика Ливаковича.
Фото Reuters
Первый гол Хулиана Альвареса в матче Аргентина — Хорватия.
Фото Reuters
Радость Лионеля Месси после гола с пенальти.
Фото Reuters
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
1/4
Первый финалист ЧМ-2022 уже известен.
Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Аргентина уже после первого тайма полуфинального матча ЧМ-2022 с Хорватией вела — 2:0, а после перерыва сняла все вопросы, доведя разницу до трех мячей. Три гола организовали нападающий Хулиан Альварес, который по ходу турнира статус запасного сменил на роль основного нападающего, а также великий Лионель Месси.

На 34-й минуте Альварес после проникающей передачи от Месси оказался один на один с вратарем Хорватии Домиником Ливаковичем. Аргентинец попытался прокинуть мяч мимо вратаря, который не смог прервать удар и сбил форварда. Рефери Даниэле Орсато указал на точку, а Лео Месси реализовал пенальти.

Радость Лионеля Месси после гола с пенальти. Фото Reuters
Радость Лионеля Месси после гола с пенальти.
Фото Reuters

Спустя пять минут Альварес забил сам: после углового хорватов аргентинцы выиграли борьбу за мяч и убежали в контратаку, а форвард после передачи Месси протащил мяч к чужим воротам со своей половины поля.

В штрафной защитники Хорватии пытались выбить мяч у Хулиана, но форвард после отскоков сохранил его и ударом с лета переиграл Ливаковича — 2:0. Шикарнейший гол!

Первый гол Хулиана Альвареса в матче Аргентина — Хорватия. Фото Reuters
Первый гол Хулиана Альвареса в матче Аргентина — Хорватия.
Фото Reuters

Для Альвареса это третий гол на турнире: ранее он забивал в ворота Польши (2:0) и Австралии (2:1).

А после перерыва пришел и четвертый после феноменального сольного прохода Месси.

22-летний нападающий «Манчестер Сити» в 17 матчах за Аргентину забил 6 голов, по ходу этого ЧМ он выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у Лаутаро Мартинеса. В клубе же Альварес в первой части сезона чаще оставался на скамейке, уступая Эрлингу Холлану.

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Несмотря на не самую яркую игру в клубе, накануне ЧМ тренер «Манчестер Сити» называл команду Альвареса фаворитом турнира.

«Однажды Хосеп Гвардиола, португальцы и Родри обсуждали шансы команд выиграть чемпионат мира. Они говорили о Португалии, Франции, других сборных. Потом Пеп сказал: «Знаете, у кого самые высокие шансы?» И после этого он указал на меня», — рассказал Альварес ESPN в конце октября.

Альварес в итоге стал звездой ЧМ в составе сборной и очень близок к тому, чтобы подтвердить слова Гвардиолы.

ЧМ-2022: Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия в&nbsp;1/2 финала. Альварес сделал дубль после прохода Месси! Аргентина громит Хорватию — 3:0. Онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

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Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

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Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Хулиан Альварес
5
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