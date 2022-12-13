Потрясающий гол в полуфинале ЧМ-2022 после прохода с центра поля. Месси и Альварес громят Хорватию

Первый финалист ЧМ-2022 уже известен.

Аргентина уже после первого тайма полуфинального матча ЧМ-2022 с Хорватией вела — 2:0, а после перерыва сняла все вопросы, доведя разницу до трех мячей. Три гола организовали нападающий Хулиан Альварес, который по ходу турнира статус запасного сменил на роль основного нападающего, а также великий Лионель Месси.

На 34-й минуте Альварес после проникающей передачи от Месси оказался один на один с вратарем Хорватии Домиником Ливаковичем. Аргентинец попытался прокинуть мяч мимо вратаря, который не смог прервать удар и сбил форварда. Рефери Даниэле Орсато указал на точку, а Лео Месси реализовал пенальти.

Радость Лионеля Месси после гола с пенальти. Фото Reuters

Спустя пять минут Альварес забил сам: после углового хорватов аргентинцы выиграли борьбу за мяч и убежали в контратаку, а форвард после передачи Месси протащил мяч к чужим воротам со своей половины поля.

В штрафной защитники Хорватии пытались выбить мяч у Хулиана, но форвард после отскоков сохранил его и ударом с лета переиграл Ливаковича — 2:0. Шикарнейший гол!

Первый гол Хулиана Альвареса в матче Аргентина — Хорватия. Фото Reuters

Для Альвареса это третий гол на турнире: ранее он забивал в ворота Польши (2:0) и Австралии (2:1).

А после перерыва пришел и четвертый после феноменального сольного прохода Месси.

22-летний нападающий «Манчестер Сити» в 17 матчах за Аргентину забил 6 голов, по ходу этого ЧМ он выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у Лаутаро Мартинеса. В клубе же Альварес в первой части сезона чаще оставался на скамейке, уступая Эрлингу Холлану.

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Несмотря на не самую яркую игру в клубе, накануне ЧМ тренер «Манчестер Сити» называл команду Альвареса фаворитом турнира.

«Однажды Хосеп Гвардиола, португальцы и Родри обсуждали шансы команд выиграть чемпионат мира. Они говорили о Португалии, Франции, других сборных. Потом Пеп сказал: «Знаете, у кого самые высокие шансы?» И после этого он указал на меня», — рассказал Альварес ESPN в конце октября.

Альварес в итоге стал звездой ЧМ в составе сборной и очень близок к тому, чтобы подтвердить слова Гвардиолы.