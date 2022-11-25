На 34-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Катар — Сенегал (1:3), когда счет еще не был открыт, арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос ошибочно не наказал сенегальцев 11-метровым ударом. Судья решил, что Исмаила Сарр не нарушил правила в борьбе с Акрамом Афифом. При этом ВАР Алехандро Эрнандес-Эрнандес не стал вмешиваться в действия коллеги.

Момент очень непростой для восприятия и оценки решения судейской бригады. Матеу Лаос, объясняясь с катарцами, просившими назначить пенальти, показал: для него определяющим стал тот факт, что Афиф как бы сунул ногу вправо — «под» бежавшего сзади соперника. Пусть мяч и находился на игровом расстоянии — близко к катарцу. Позицию испанского рефери поддерживают некоторые из опрошенных мной экспертов. Они тоже считают, что в такой ситуации было бы неправильно назначить 11-метровый удар. Потому что катарец искал подобный контакт, и нельзя считать случившееся фолом.

Катар — Сенегал. Исмаила Сарр в борьбе с Акрамом Афифом. Скриншот трансляции

Катар — Сенегал. Исмаила Сарр в борьбе с Акрамом Афифом. Скриншот трансляции

Но все же большинство высказались за пенальти. Придерживаюсь такого же мнения. Получил Афиф удар по той самой правой ноге, о пенальти говорить не приходилось бы. А тут Сарр снес его корпусом, телом — врезался сзади и вынудил упасть. В данном случае, на мой взгляд, это проблема игрока оборонявшейся команды — что он не скоординировался и врезался в оппонента. Значит, следовало наказать Сарра пенальти.

Катар — Сенегал. Исмаила Сарр в борьбе с Акрамом Афифом. Скриншот трансляции

Катар — Сенегал. Исмаила Сарр в борьбе с Акрамом Афифом. Скриншот трансляции

Катар — Сенегал. Исмаила Сарр в борьбе с Акрамом Афифом. Скриншот трансляции

Сложно оценивать в этом эпизоде действия ВАР. Дело в том, что сегодня есть три разных подхода к их работе: у судейских комитетов УЕФА и ФИФА (их возглавляют Роберто Розетти и Пьерлуиджи Коллина) и департамента судейства РФС. Случись это в РПЛ, российский ВАР, скорее всего, вмешался бы. ФИФА тоже не против более частого вмешательства видеоассистентов. А вот УЕФА наверняка возражал бы.

Правиль ли поступил Матеу Лаос с точки зрения его начальников на этом турнире, возможно, станет понятно по тому, назначат ли его еще на один матч. Или же после чемпионата мира будут даны соответствующие разъяснения и показана подборка видеоклипов.