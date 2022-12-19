Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ

В раздевалке «Альбиселесте» было жарко.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, в эпичном финале обыграв сборную Франции, а после награждения эмоционально отпраздновала победу в раздевалке.

Самый дикий спич выдал хавбек Родриго Де Пауль, который ворвался в прямой эфир в соцсетях и обратился к хейтерам, которые не верили в него и в сборную Аргентины.

А затем долго обнимался с Лео Месси, которого тайком снимал Серхио Агуэро.

Один из сотрудников сборной Аргентины прыгнул в мусорный бак под аплодисменты футболистов.

Лучший вратарь ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес во время празднования объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

В подтрибунном помещении аргентинцы выплеснули все эмоции: разнесли микст-зону, срезали сетку с ворот, распили пиво и шампанское, станцевали с тренером Скалони, а затем прокатились на чемпионском автобусе по Дохе.

Наконец, Месси сделал главное селфи уходящего года.

Селфи Лионеля Месси. Фото Соцсети

В Аргентине (особенно в Буэнос-Айресе) ожидаемо большой праздник: сотни тысяч людей на улицах ликуют и отмечают историческую победу.

Эти болельщики собрались на главной площади города, где следили за драматичным финалом. И рыдали после финального свистка.

Салюты, флаги, танцы и море счастливых аргентинцев — проспект был окутан бело-голубыми цветами.

Страшно представить, что начнется в Аргентине, когда сборная вернется домой с трофеем и выйдет к болельщикам.