Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, в эпичном финале обыграв сборную Франции, а после награждения эмоционально отпраздновала победу в раздевалке.
Самый дикий спич выдал хавбек Родриго Де Пауль, который ворвался в прямой эфир в соцсетях и обратился к хейтерам, которые не верили в него и в сборную Аргентины.
А затем долго обнимался с Лео Месси, которого тайком снимал Серхио Агуэро.
Один из сотрудников сборной Аргентины прыгнул в мусорный бак под аплодисменты футболистов.
Лучший вратарь ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес во время празднования объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».
В подтрибунном помещении аргентинцы выплеснули все эмоции: разнесли микст-зону, срезали сетку с ворот, распили пиво и шампанское, станцевали с тренером Скалони, а затем прокатились на чемпионском автобусе по Дохе.
Наконец, Месси сделал главное селфи уходящего года.
В Аргентине (особенно в Буэнос-Айресе) ожидаемо большой праздник: сотни тысяч людей на улицах ликуют и отмечают историческую победу.
Эти болельщики собрались на главной площади города, где следили за драматичным финалом. И рыдали после финального свистка.
Салюты, флаги, танцы и море счастливых аргентинцев — проспект был окутан бело-голубыми цветами.
Страшно представить, что начнется в Аргентине, когда сборная вернется домой с трофеем и выйдет к болельщикам.