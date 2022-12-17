«Месси теперь не только великий игрок, но и большая личность. А Роналду сделал ошибку». Интервью легендарного британского журналиста

Кир Рэднедж работает на 15-м чемпионате мира.

«Какой чемпионат мира стал для вас как для журналиста первым?» — спрашиваю своего собеседника. «Англия-1966. Мне тогда было 18». Логично. В таком возрасте, наверное, только и можно стартовать дома — и вот Кир Рэднедж уже ездит работать на мировые первенства 56 лет! Мои семь чемпионатов по сравнению с его пятнадцатью — детский сад...

А при словах об Англии-66 задумываюсь о том, для скольких наших спортивных журналистов, которые и мечтать не могли о поездке на чемпионат мира в другую страну, ЧМ-2018 стал дебютным. Один из них, талантливый парень, при мне так и говорил другому: «Мог ты себе представить пять лет назад, когда мы с тобой только начинали бегать по микст-зонам, что будем сидеть в Катаре в ложе прессы и смотреть, что творит Мбаппе? И этот чемпионат будет для нас уже вторым?»

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Эти ребята на полвека младше Рэднеджа. Этот седой человек благородной внешности, с которым мы знакомы очень давно, много лет был главным редактором World Soccer — самого влиятельного наряду с France Football футбольного журнала в мире. Бывал он и в старой редакции «СЭ» на улице Красина — в 2010 году именно там состоялась встреча группы иностранных журналистов с главой российского заявочного комитета ЧМ-2018 Виталием Мутко. Помню, как перед декабрьскими выборами страны — хозяйки турнира он назвал мне Россию фаворитом, и чутье его не подвело.

На следующий день после полуфиналов ЧМ-2022 мы с Рэднеджем на полчаса присели за чашечкой горячих напитков — у него кофе, у меня карака (катарский чай с молоком и кардамоном) в главном пресс-центре турнира. До того с ним беседовал коллега из Колумбии. Кира в журналистском мире знают все, и он здесь нарасхват. А по его речи и выговору можно преподавать классический английский.

Футболисты сборной Испании после матча с Россией в 2018 году. Фото Global Look Press

Испания словно вышла из «Лужников», переехала в Доху и в точности повторила тот матч 2018 года!

— ЧМ-2022 соответствует вашим ожиданиям как с организационной, так и с футбольной точки зрения? — спрашиваю Рэднеджа.

— Всегда думал, что организация турнира будет идеальной. Она такой и получилась. У Катара много денег, он находился в центре общественного внимания много лет — и он просто не мог себе позволить организовать всё не на топ-уровне.

Футбол здесь получился намного лучше, чем я думал. Не думаю, что это был какой-то фантастический уровень, но интересных результатов хватало, и они тащили за собой интерес к чемпионату. В этом смысле великолепным началом турнира стала победа Саудовской Аравии над Аргентиной. Это стало огромным сюрпризом, и внезапно люди проснулись, ожили: «О, тут может быть даже такое!» Вот в этот момент чемпионат мира действительно начался.

Кроме того, здорово, когда на турнире есть ярчайшие индивидуальности, и они предстают во всей красе. Имею в виду Месси и Мбаппе. Они тоже несут турнир на себе. Внимание людей всегда фокусируется на фигурах такого калибра. Поэтому считаю, что Аргентина — Франция — это лучший финал, какой только можно было придумать. Это две лучшие команды турнира, и в них играют две его главные суперзвезды. Это то, чего ты действительно хочешь от чемпионата мира.

— Впервые в истории он проходит в конце осени — начале зимы. Как это, по-вашему, повлияло на соревнование?

— Некоторые европейские сборные кивали на то, что у них травмированы ключевые игроки. Но, если взглянуть на абсолютно каждый ЧМ в истории, на них отсутствовал ряд важнейших для своих сборных игроков. Тогда-то вообще европейский сезон заканчивается, накапливается усталость.

Есть один момент, который касается в большей степени сборной Германии, в какой-то мере — Дании. Обычно у тренера сборной перед большим турниром есть минимум две, а то и три недели, чтобы посмотреть на состояние игроков, подготовиться, опробовать все варианты. И самим игрокам нужно это время, проведенное вместе. Здесь его не было. И по некоторым это прилично ударило. С другой стороны, если посмотреть на эти удивительные результаты, то турнир от этого приобрел. Ведь поражать болельщиков, показывать всю непредсказуемость футбола — одна из его задач.

— Те же марокканцы играли как настоящая команда, невзирая на все это отсутствие времени. И все игроки там выступают в Европе, то есть им было ни в коем случае не легче, чем европейцам.

— Это верно. Сборная Марокко так напомнила мне Корею-2002! По большому счету, это была хозяйская сборная. У них тут на стадионах — точно такая же поддержка. И марокканцы, как те коррейцы, играют в футбол на скорости 200 км/ч. У них столько энергии, у них такой уровень физической готовности! А еще у них очень высок уровень гордости, с которой они действуют на поле. Эта гордость дает им лишние 10 процентов.

Люди забудут о том, что их тактика в некоторых матчах была не самой привлекательной — как, например, с Испанией, где Марокко играло исключительно на контратаках. В любом случае «Атласские львы» создали больше шансов, чем испанцы. Роль Марокко для этого турнира велика еще и потому, что любой чемпионат мира нуждается в ощущении домашней команды. Она должна создавать энергетику турнира для местной публики.

— И это — точно не про сборную Катара.

— Катар был просто ужасен! Именно Марокко я уподоблю Корее-2002. В этом же ряду — Гана-2010, которая в Южной Африке олицетворяла весь континент, принимавший тот турнир.

— И Россия-2018. Согласитесь с известным российским тренером Юрием Семиным, сравнившим Марокко с той российской командой?

— Если только том смысле, что Россия сыграла лучше, чем от нее ожидали собственные болельщики. А еще — в смысле матча с Испанией в 1/8 финала. Россияне выбили испанцев из турнира абсолютно так же, как марокканцы! «Красная фурия» предстала здесь старомодной командой. Она словно вышла из «Лужников», переехала в Доху и повторила тот матч!

Лионель Месси. Фото Reuters

Месси словно освободился изнутри от себя прежнего. А Роналду сделал большую ошибку с интервью Пирсу Моргану

— Поговорим о Лео Месси. Видите связь между временем проведения этого чемпионата и топовым выступлением аргентинца?

— Это возможно. Но думаю также, что он оказался на другой ступени своей карьеры. В «ПСЖ» он был в ситуации, когда заранее известно, что ты будешь выигрывать чемпионат Франции каждый год (зевает). Скучно. Но маловероятно, что он выиграет с этим клубом Лигу чемпионов. Зато с момента, когда он покинул «Барселону», фокус внимания Месси сосредоточился на чемпионате мира! И это — его последний мундиаль.

Что еще интересно — отношения, которые у Месси теперь сложились с аргентинскими болельщиками. Такой теплоты не было до 2019 года, когда «Альбиселесте» проиграла Кубок Америки и Месси был так зол на судейство и результат! Именно тогда Аргентина увидела и поняла: «Да, он один из нас». Поскольку он никогда не играл в аргентинских клубах, болельщики никогда не воспринимали его так, как Марадону. Диего был их частью, а каждый аргентинский болельщик был немножко Марадоной, пацаном из бедного района Буэнос-Айреса Фьорито или еще откуда-то. Восприятие Лео было другое.

И вот после того поражения в Кубке Америки (на турнире, проходившем в Бразилии, аргентинцы заняли третье место, проиграв в полуфинале хозяевам — будущим чемпионам. — Прим. И.Р.) народ изменил отношение к Месси. А еще два года спустя Аргентина с ним впервые выиграла Copa America.

— Так и сам Месси стал другим. На этом турнире я увидел другого человека, чем прежде. Открытого, пламенного, по-спортивному злого. Раньше мы представляли его как интроверта, живущего в своем мире.

— Да. Раньше за ним не чувствовалась личность. Здесь же он проявил себя и вырос как лидер. Может, он просто ощутил, что на этом этапе карьеры ему уже нечего терять и он может говорить и делать все, что он хочет. Месси словно освободился изнутри себя прежнего.

— А что думаете по поводу последних событий вокруг Криштиану Роналду — скандального интервью об «МЮ», расторжения контракта с клубом, неудачного выступления на ЧМ-2022?

— Думаю, что это печально. Роналду — выдающийся футболист, у которого всегда был феноменальный уровень фитнеса. Он всегда показывал невероятное желание работать над своим телом, чтобы оно давало наилучший результат на поле. А тут мы увидели нечто совершенно другое.

Считаю, что интервью Пирсу Моргану было большой, большой ошибкой. Когда Роналду ушел из «Ювентуса» и вернулся в «Манчестер Юнайтед», дело было не в «МЮ». А в чемпионате мира. С помощью этого он хотел быть идеально готовым к Катару.

Да, «МЮ» — клуб с большими проблемами. Но этим интервью он предал свой настрой на чемпионат мира. Оно все изменило. Все обсуждения того, что он сказал, расторжение контракта с клубом — неожиданно он умом оказался далеко от мирового первенства. А потом — и, возможно, именно из-за этого — началась нервная реакция на то, что в другой ситуации он воспринял бы спокойно.

В чем проблема, если тебя меняют в последнем отрезке матча? Это чемпионат мира, тут много матчей в короткий период времени, ты уже не молод. Это не должно быть темой для возмущения. Но оно ею стало. Криштиану был этими заменами взбешен. Все для него пошло не так. Это не позорно, это печально. Ты хочешь видеть великих игроков на главных турнирах в своем лучшем состоянии.

Криштиану Роналду. Фото AFP

— Не кажется ли вам, что Пирс Морган тоже несет часть ответственности за это интервью и взорванную вокруг Криштиану ситуацию?

— Нет. Обычно Роналду — очень умный парень. Это интервью было исключительно его решением — а значит, и ответственность за него может нести только сам футболист. На месте Пирса Моргана абсолютно каждый согласился бы сделать это интервью.

— Объясните один свой тезис. В чем связь между переходом из «Ювентуса» в «МЮ» и подготовкой к чемпионату мира?

— После «Ювентуса» Криштиану нуждался в топ-клубе, чтобы оставаться на высочайшем уровне готовности и конкурентоспособности. АПЛ — именно такая лига, самая конкурентная в мире. В тот момент главным тренером был Сульшер, при котором Роналду мог играть столько, сколько хотел.

Потом Сульшера уволили, и пришел Рангник, который никогда в жизни не тренировал больших команд. Это было глупейшее назначение! Потом вместо него появился тен Хаг — хороший тренер из «Аякса». Его работа — построить «МЮ» на следующие пять лет. И Роналду в этой команде определенно места нет. В общем, для него все сложилось не так.

— Какое ближайшее будущее вы видите для Роналду?

— Ходит много разговоров о Саудовской Аравии, но есть ощущение, что охоты ехать туда он не испытывает. Дело в том, что репутация этой страны в плане соблюдения прав человека и так далее принесет ему много плохого паблисити. Мне кажется, он может склониться в сторону США. Так или иначе, он хочет закончить карьеру хорошо. Не так, как на этом чемпионате мира.

— Многие ждали оценки его интервью Моргану со стороны Алекса Фергюсона. Он вообще ничего не сказал?

— Я не видел вообще ни одной его цитаты по этому поводу.

— Если чемпионат мира выиграет Франция, то одна команда впервые победит на двух турнирах подряд со времен Бразилии 1958 и 1962 годов. Будет ли это означать, что система подготовки игроков в этой стране сейчас лучшая в мире?

— Это точно будет очень хорошим показателем работы с юными и молодыми игроками во Франции — в Клерфонтэне (национальном центре подготовки. — Прим. И.Р.) и в других местах. Но надо заметить, что футболисты из Франции отлично играют и за африканские сборные. Тут интересный парадокс — у французского футбола очень хорошие корни, а вот чемпионат страны при этом особо качественным не назовешь.

— Успех сборной Марокко — это тоже французский футбол. Главный тренер «Атласских львов» Валид Реграги — его продукт.

— Однозначно. Да и Черная Африка — Сенегал, Камерун.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Футбольная ассоциация однозначно хочет, чтобы Саутгейт остался. Мяч на его стороне

— Очередной злой рок, связанный с Англией и пенальти. Что это?! Ирландец специально придумал пенальти больше ста лет назад, чтобы насолить англичанам?

— Ха-ха. В Англии идет дискуссия, стоило ли Харри Кейну бить второй пенальти французам. Но он капитан! Он человек, который берет на себя ответственность! Да, так получилось, что он бил эти 11-метровые своему одноклубнику. Это слегка причудливая ситуация. Но представьте себе другое развитие событий. Кейн говорит, что не хочет исполнять второй пенальти. К мячу подходит Беллингем или Хендерсон — и не забивает...

— На Кейна бы обрушилось общественное негодование, что он, капитан, в решающий момент ушел от ответственности.

— Именно так.

— А сейчас на Кейна в стране сильно наезжают?

— Нет-нет. Он слишком важный игрок для сборной Англии на протяжении слишком долгого отрезка времени, чтобы проявлять к нему неуважение. У него почти рекордное число мячей за национальную команду. Просто так в футболе бывает.

— И это очень печально, потому что Кейн проводил отличный турнир.

— Однозначно. Он умный игрок, нападающий-ассистент. В его карьере кое-что сложилось странно и не факт, что хорошо для него. За 18 месяцев до Катара, позапрошлым летом, его очень хотел «Манчестер Сити», и Кейн уже был очень настроен на этот переход. Потому что у Почеттино в «Тоттенхэме» он играл в очень зрелищный футбол, но ничего не выигрывал. Он становился старше и думал о том, что надо бы в карьере и какие-то титулы взять.

Но из-за долгосрочного контракта со «шпорами» те затребовали у «Сити» сумасшедших денег, которые даже этот клуб не стал платить. Хотя в то же время они заплатили сто миллионов за Грилиша. Думаю, «горожане» к этому времени были уверены, что следующим летом смогут подписать Холанна. В общем, странным образом карьера Кейна оказалась не в его собственных руках. Для перехода в большой иностранный клуб он может быть уже слишком стар — хотя история с Левандовски и «Барселоной» показывает обратное. В общем, Кейн стоит перед перекрестком в карьере, и не вполне понятно, куда ему двигаться дальше.

— Гарет Саутгейт показывает со сборной Англии стабильные результаты — полуфинал в России, финал Евро, четвертьфинал с вылетом в упорнейшей борьбе от французов в Катаре. Но, мне кажется, его ставят ниже, чем он того реально заслуживает.

— Попасть на французов в четвертьфинале было достаточно большим невезением. У Саутгейта — действующий контракт, и, думаю, он продолжит работу. Не стоит забывать, что из-за смещения сроков чемпионата мира до Евро осталось всего 18 месяцев. Слишком мало времени, чтобы искать нового тренера, новый стиль. Футбольная ассоциация однозначно хочет, чтобы он остался. Сейчас мяч на его стороне.

Как тренер Саутгейт действительно был немного осторожен и консервативен. Но на этом чемпионате мира по ряду причин, в частности появлению таких игроков, как Беллингем и Фоден, он ощутил, что может играть в более позитивный футбол. И это работало. Может, даже против его инстинктов.

В Англии считают, что он проделал хорошую работу, но многие задаются вопросом, способен ли он подняться на следующий уровень. Мне кажется, одна из проблем восприятия Саутгейта в стране заключается в том, что в АПЛ работают лучшие тренеры мира — Гвардиола, Клопп и другие. И его все время с ними сравнивают. Хотя работа тренера сборной — абсолютно другая по сравнению с клубом. Но люди склонны многое упрощать.

— Великолепно сыграл на турнире 19-летний Беллингем. Сюрприз?

— Не сюрприз — все знают, какой это суперталант. Сюрприз — это то, с какой уверенностью он играл уже на этом турнире. Он превзошел ожидания. Мало кто сомневается, что это будет ключевой игрок сборной в ближайшие десять лет.

— Как сейчас считаете — стоило ли играть с Магуайром в центре обороны? Ведь решающий мяч Жиру забил именно из-под него.

— Саутгейт очень лоялен к тем игрокам, которые играют у него долго и которым он доверяет. Возможно потому, что до первой сборной Англии он работал с молодежкой и сам вырос вместе с этими футболистами. А они, соответственно, лояльны к нему. И тот же Магуайр никогда не подводил его, играя за сборную.

Ну и, если честно, не могу назвать никого лучше. Дайер из «Тоттенхэма»? Примерно тот же стиль игры, возраст, габариты и уровень. Коуди из «Эвертона»? Он прекрасен в раздевалке, обладает мощным и позитивным характером. Но не настолько хорош на поле и не так опытен на международном уровне. Думаю, Магуайр был лучшим имеющимся выбором.

Когда Англия играла с Сенегалом, у африканской команды было два очень хороших шанса при 0:0, и Пикфорд сделал пару отличных сейвов. И, поскольку далее последовала победа 3:0, возможно, некоторые уроки в плане оборонительных действий из этих эпизодов не были извлечены. В матче с Францией все было слишком сфокусировано на Мбаппе, Хендерсон играл справа, и у Гризманна появилась на поле большая свобода. В результате он создал два гола. Хотя всегда легко говорить, зная результат...

Стадион «Лужники» во время финального матча ЧМ-2018. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Получил удовольствие от ЧМ-2018. Особенно от Санкт-Петербурга и Казани

— В следующем чемпионате мира сыграют 48 команд, и пройдет он в трех странах. Как вы к этому относитесь?

— Так, что сегодня мы видим последний традиционный чемпионат мира. Так, как мы привыкли понимать этот турнир.

— Вот как!

— Да, последнее мировое первенство, которое может проводиться в одной стране. В мире есть мало стран, которые способны переварить 48 сборных. Может, Англия, Германия, США... Та же Испания — уже вместе с Португалией. И так далее.

А ведь чемпионат мира в одной стране — это особая атмосфера, дух, характер. И это все уйдет. Теперь ты будешь прилетать на матч открытия, улетать домой, оттуда снова прилетать на что-то интересное в совсем другое место. Это будет другой зверь!

— Какой чемпионат мира стал для вас первым?

— Домашний, в Англии-66.

— Он же и был лучшим?

— С учетом того, что Англия с тех пор спускается вниз с холма — да, ха-ха! Да, и мяч был за линией ворот, ха-ха! (Рэднедж имеет в виду зафиксированный советским лайнсменом Тофиком Бахрамовым гол в результате отскока то ли за линию, то ли на линию ворот после удара англичанина Джеффа Херста в перекладину ворот сборной ФРГ в овертайме финала при 2:2. Споры об этом голе ведутся по сей день. — Прим. И.Р.).

— Мистер Бахрамов был прав?

— Конечно! (Улыбается.)

— Назовите три лучших чемпионата мира, на которых вы бывали.

— Страна, которая лучше всех прожила свой чемпионат мира, — это Италия в 1990-м. Атмосфера там была блистательной, несравнимой ни с чем. Лично я получил удовольствие от Мексики-86. Тогда в турнирах участвовали 24 команды, и у тебя было больше времени между матчами. Благодаря этому ты мог больше видеть страну и получать от нее удовольствие. В Мексике мне это удалось, и тамошние люди были просто супер!

Не лучшим, но очень запомнившимся для меня турниром была Аргентина-78. Когда сейчас люди говорят о том, что Катар — это самое противоречивое место, которому дали проводить чемпионат мира, отвечаю: однозначно нет! В Катаре политических противников не топят в заливе. У его власти политические противники тоже сидят в тюрьмах, но здесь их не пытают и не убивают.

Люди в Аргентине были прекрасны, путешествия по ней — сказочны. Это был тоже зимний чемпионат мира, поскольку лето в Европе и Северной Америке — это зима в Америке Южной. И одно из лучших воспоминаний, которые у меня связаны с футбольными матчами, случилось тогда. Сначала был дневной матч открытия, унылые 0:0 во встрече ФРГ — Польша на стадионе «Ривер Плейта» («Монументаль». — Прим. И.Р.). Следующим вечером там же стартовала Аргентина. Были включены прожекторы, и прямо в момент, когда команды вышли на поле, пошел снег. И снежинки кружились под светом этих прожекторов. Это была такая красота! Как сейчас помню — смотрел на это завороженным взглядом, затаив дыхание. А ведь с тех пор прошло 44 года.

— Какое место в этом ряду воспоминаний занимает ЧМ-2018 в России?

— Я получил удовольствие от России и от турнира. Особенно то время, которое провел в Санкт-Петербурге и в Казани. В Москве тоже было интересно. Город гулял! И помню, как вы сказали мне тогда: «Что случилось с моим городом?!»

— Стоит ли в сложившейся сегодня ситуации РФС и сборной России переходить в Азию, о чем идет речь все больше?

— Казахстан в свое время перешел в обратном направлении. Но не уверен, что России это разрешат. И всё будет выглядеть так, будто Россия бежит из европейского футбола. Не думаю, что для нее это окажется хорошим решением. Ситуация такова, какова она есть. И это не та проблема, которая может быть разрешена в рамках футбола.

Лионель Месси. Фото Reuters

Для меня четыре лучших игрока в истории — ди Стефано, Пеле, Марадона и Месси

— Кто выиграет ЧМ-2022?

— Дам романтический ответ — Месси. Больше всего боюсь того, что он опять будет проходить мимо чужого Кубка мира, будучи признанным лучшим игроком турнира, как это было в 2014 году на «Маракане». А если от романтики переходить к реальности, то у Аргентины — лишний день отдыха и подготовки, что может оказаться той мелочью, которая склонит чашу весов в ее пользу. Тем более что у французов физически получился более сложный полуфинал.

— Вы вживую видели на чемпионатах мира всех великих — Пеле, Эйсебио, Беккенбауэра, Кройфа, Марадону... На какое место ставите Месси в ряду величайших, и кто для вас — номер один всех времен?

— Для меня есть четыре первых номера. Без ранжирования внутри этого списка. Ди Стефано. Пеле. Марадона. Месси.