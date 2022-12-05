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В Бразилии нет новых Кафу, Марсело и Роберто Карлоса. Травмы обнажили системный кризис

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес.
Фото Reuters
У пентакампеонов проблемы с составом.
Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

Последний из великих

Когда во время матча Бразилии и Швейцарии в объективы камер показали в одной из лож стадиона звезд «Селесау» прошлых лет, кто-то испытал ностальгию. А у многих поклонников пентакампеонов защемило сердце, потому что игроков уровня Роберто Карлоса и Кафу в стране давно нет. Просто новых Марсело больше не выпускают, хотя в свое время классные фланговые защитники были визитной карточкой бразильской сборной.

Последний представитель золотой плеяды — самый титулованный футболист мира Дани Алвес. То, что в свои 39 лет он все еще голоден до побед и уже сыграл на этом чемпионате мира, — крутая история. Однако включение ветерана в заявку не вызвало в стране восторга. И это еще мягко говоря.

«Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить», — ответил критикам ветеран. А главный тренер Тите заявил: «Критерии для выбора Дани Алвеса такие же, как и для остальных. Это технические и индивидуальные качества; физический аспект и интеллект. И он был выбран так же, как и другие. Вы должны понимать, что крайние защитники бразильской команды в том стиле, в котором мы играем, также должны выступать в качестве созидателей».

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И в плане креатива Алвес действительно превосходит более молодых конкурентов. Причем, по версии Тите, характеристики ветерана позволяют ему не ограничиваться флангом. Это прямая отсылка к периоду выступлений за «Сан-Паулу», где Алвес исполнял роль опорного хавбека. Кроме того, в пользу этого игрока его выдающиеся лидерские качества, благодаря которым — даже без повязки — он де-факто один из капитанов.

Что до критиков, то штаб пентакампеонов при всем желании не обвинишь в отсутствии объективности. Напротив, Алвес не получил вызов на сентябрьские контрольные матчи из-за нерегулярных выступлений за мексиканский «Пумас» и неудовлетворительных физических кондиций. В итоге занимавшийся по шесть часов в день защитник стал одним из последних выборов в заявке, так как смог привести себя в порядок.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес. Фото Reuters
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес.
Фото Reuters

Системная проблема

О том, что проблема с латералями носит системный характер, высказался и двукратный чемпион мира Кафу, заметивший: «Я не знаю, почему у нас такая нехватка игроков на эти позиции, но это происходит не только в сборной, но и в клубах. Тренеры адаптируют полузащитников на эту позицию, потому что не умеют конкретно работать с левым или правым защитником». При этом ветеран считает, что сравнения их поколения с нынешним некорректны, и на его наследниках лежит колоссальная ответственность.

Очевидно: ни Данилу, ни его одноклубник по «Ювентусу» Алекс Сандру, ни Алекс Теллес, которого «МЮ» без особого сожаления отпустил в кризисную ныне «Севилью», не являются игроками топ-уровня. Однако даже у них нет серьезных конкурентов. Данному статусу соответствовал только Гильерме Арана из выигравшего предыдущее национальное первенство «Атлетику Минейру», но олимпийский чемпион травмировал колено.

А Ренана Лоди просто не вызвали. Когда-то он считался очень перспективным игроком, однако в «Атлетико» защитник не смог убедить Диего Симеоне, и сейчас не сказать что блещет в находящемся в зоне вылета АПЛ «Ноттингеме». На родине же Лоди до сих пор обвиняют в прошлогоднем поражении в финале Кубка Америки и припоминают слова забившего «золотой» гол Ди Марии о том, что он знал о порой небрежной игре своего оппонента на фланге.

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Фото Reuters
Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Фото Reuters
Фото Reuters

Неймар в строю

Тем не менее, несмотря на все опасения, два первых матча в Катаре бразильские фланговые защитники провели отлично. Отсутствие ударов в створ ворот Алиссона на протяжении 180 минут показательно, однако вал травм превратился в головную боль для Тите. Причем для Алекса Теллеса, как и для Габриэла Жезуса, турнир, скорее всего, закончен. Возможно, дело даже дойдет до операции на колене.

Точно не сыграет с Кореей и пока занимающийся индивидуально Алекс Сандро. А если бы не возвращение Данилу, из четверки штатных латералей в строю мог остаться только Дани Алвес. Но далеко не факт, что 39-летний ветеран выйдет на поле спустя три дня после встречи с Камеруном, где бразильца прилично нагрузил динамовец Нгамале.

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Наиболее вероятный сценарий, по мнению бразильских экспертов, перевод Данило налево, тогда как справа сыграет Эдер Милитау. Говорят, Тите изначально видел защитника «Реала» именно в данной роли. Футболисту она знакома со времен «Порту», тогда как в центре тренер предпочитает 37-летнего Тиагу Силву. На крайний случай есть еще и Фабинью, который в «Монако» начинал как латераль, но трансформировался в классного опорника.

Тите, впрочем, подчеркивает, что не собирается давать соперниками никакой информации, поэтому его ответы на пресс-конференциях зачастую уклончивы. А на тренировки журналистов пускают только на 15 минут, и это, как правило, время разминки. Но сложно скрыть тот факт, что Неймар уже здоров и рвется в бой. Футболист сам на это постоянно намекает, а когда он в порядке, собственной обороне, в отличие от защиты соперника, всегда легче.

Алекс Сандру
Алекс Теллес
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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