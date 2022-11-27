Златко Далич рассказал об изменениях в сборной Хорватии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об изменениях в национальной команде на чемпионате мира-2022.

«Это правда, что на чемпионате мира в России состав был хорошо известен. У нас был большой и сильный выбор футболистов: наша первая команда состояла из игроков «Ливерпуля», «Реала», «Интера», «Ювентуса», «Милана» и «Барселоны». Теперь это что-то новое. Не сказал бы, что я не доверяю этим игрокам, но это новое поколение. Мы создаем команду, но мы не просто хотим ее создать, мы также хотим добиваться результатов», — цитирует специалиста Get World Cup Football News.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Хорватии играет в группе F с Марокко, Канадой и Бельгией. В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 хорваты сыграли вничью с марокканцами (0:0). Следующий матч команды состоится сегодня, 27 ноября против сборной Канады, начало — 19.00 мск.