Златко Далич дополнительно вызвал в сборную Хорватии двух игроков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич внес изменения в состав команды на решающие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Он дополнительно вызвал в национальную команду полузащитник Ловро Майера и нападающего Бруно Петковича, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Хорватия с 17 очками занимает второе место в группе H, Словакия с 10 очками — на третьей строчке. Сборная России с 19 очками лидирует в группе.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, с хорватами подопечные Валерия Карпина сыграют в заключительном туре 14 ноября.