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Златко Далич дополнительно вызвал в сборную Хорватии двух игроков

7 ноября, 22:55
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич внес изменения в состав команды на решающие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Он дополнительно вызвал в национальную команду полузащитник Ловро Майера и нападающего Бруно Петковича, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Хорватия с 17 очками занимает второе место в группе H, Словакия с 10 очками — на третьей строчке. Сборная России с 19 очками лидирует в группе.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, с хорватами подопечные Валерия Карпина сыграют в заключительном туре 14 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры