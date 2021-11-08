Тухель: «Надеюсь, в сборной США не будут злоупотреблять присутствием Пулишича»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал вызов в сборную США на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года полузащитника команды Кристиана Пулишича, который недавно восстановился от травмы.

«Надеюсь, в сборной США не будут злоупотреблять присутствием Пулишича, — приводит слова Тухеля Goal. — Кристиан очень старается и хочет вернуться в обойму, но ему все еще больно. «Челси» нуждается в нем. Он хорошо показал себя в матче с «Мальме» и провел неплохие минуты во встрече с «Бернли». Мы немного обеспокоены. Но надеемся, что все будет хорошо, и минуты, которые получит Пулишич, сделают его сильнее».

В нынешнем сезоне 23-летний американец забил один мяч в четырех матчах за «Челси».

13 ноября сборная США примет Мексику, а 17-го числа в гостях сыграет Ямайкой.