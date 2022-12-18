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18 декабря, 23:49

Жена Месси поздравила мужа с победой на ЧМ-2022: «Мы очень гордимся тобой!»

Мария Гусева
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Пост Рокуццо.
Фото Соцсети

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на победу национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я даже не знаю, с чего начать... Мы очень гордимся тобой! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и бороться до конца. Наконец-то это свершилось, ты чемпион мира! Мы знаем, за что ты страдал столько лет, чего ты хотел добиться!» — написала Рокуццо в социальной сети.

Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022, он забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах на турнире.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.

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