Жена Месси поздравила мужа с победой на ЧМ-2022: «Мы очень гордимся тобой!»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на победу национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я даже не знаю, с чего начать... Мы очень гордимся тобой! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и бороться до конца. Наконец-то это свершилось, ты чемпион мира! Мы знаем, за что ты страдал столько лет, чего ты хотел добиться!» — написала Рокуццо в социальной сети.

Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022, он забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах на турнире.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.