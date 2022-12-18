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18 декабря, 23:48

Дешам ушел от прямого ответа о судействе в финале ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги финала ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«В течение 60 первых минут не было ни одного момента с нашей стороны. Мы были хуже по разным причинам. Несмотря ни на что, мы вернулись из ниоткуда, изменив очень сложную ситуацию, что вызывает у нас еще большее сожаления от итогового результата. Но я поздравляю аргентинскую команду, которая показала качество, агрессивность, даже хитрость (улыбается), мы этого ждали, но это не должно умалять их заслуг.

Эмоций было много, но конец жестокий. Есть несколько причин, которые привели к тому, что мы были хуже. Несмотря ни на что, с приходом молодых игроков, конечно, с меньшим опытом, но свежим и качественным, мы сделали то, что было необходимо, чтобы дать себе право на мечту. Но мечта не осуществилась.

Судейство? Лучше бы вы не задавали этот вопрос. Я буду осторожен в том, что говорю. Оно было таким, каким было. Могло быть хуже, могло быть лучше, есть решения, которые могут привести к обсуждению, как это бывает во всех матчах. Но я не хочу лишать Аргентину заслуг в победе на этом чемпионате мира.

Я разговаривал с судьей после игры, но не буду вдаваться в подробности. Поздравляем сборную Аргентины», — приводит слова тренера L'Equipe.

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

Ранее тренер ответил на вопрос о своем будущем в национальной сборной.

Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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