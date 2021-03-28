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Жемалетдинов — о первых матчах за сборную России: «Очень рад надеть футболку сборной»

20:15
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после первых матчей в составе национальной команды, которые пришлись на старт отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Очень рад надеть футболку сборной России», — написал футболист в Instagram.

Публикация от Rifat Zhemaletdinov (@rifatzhemaletdinov)

Команда Станислава Черчесова лидирует в турнирной таблице группы H, имея в активе 6 очков.

Жемалетдинов вышел на замену в игре с Мальтой (3:1), а также попал в стартовый состав на игру со Словенией (2:1).

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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