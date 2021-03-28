Жемалетдинов — о первых матчах за сборную России: «Очень рад надеть футболку сборной»
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после первых матчей в составе национальной команды, которые пришлись на старт отборочного цикла чемпионата мира-2022.
«Очень рад надеть футболку сборной России», — написал футболист в Instagram.
Команда Станислава Черчесова лидирует в турнирной таблице группы H, имея в активе 6 очков.
Жемалетдинов вышел на замену в игре с Мальтой (3:1), а также попал в стартовый состав на игру со Словенией (2:1).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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