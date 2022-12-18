Ловрен вступил в перепалку с хорватскими журналистами после матча за бронзу на ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен вступил в перепалку с хорватскими журналистами после победы над Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022.

Проходя через микст-зону, Ловрен не остановился возле хорватских журналистов и подошел к представителям иностранных изданий. Услышав смех от соотечественников, футболист вернулся к ним.

«Кто смеется?», — спросил Ловрен. «Мы смеялись не над тобой», — ответил хорватский журналист.

Далее Ловрен продолжил: «Что это за способ? Вы против нас, вы смеетесь и издеваетесь над нами. Вы не рады этому [третьему месту]».

Далее один из журналистов спросил: «Мы смеялись не над тобой. В чем проблема?». На что Ловрен ответил : «Вы не гордитесь. Мои хорошие, вы не верили в меня с самого начала... А теперь ты смеешься над этим. Вообще, ты воняешь. Ты и эта леди».

«Я смеюсь над твоей реакцией», — сказал один из журналистов.

Журналист 24sata Томислав Габелич попытался успокоить Ловрена: «Ты говоришь такие вещи на глазах у 30 человек. Для чего? Тебе это не идет». Защитник ответил: «Потому что они не радуются, а смеются над нами. И это правда».

Запись разговора была опубликована на сайте издания 24sata. После этого представитель Футбольного союза Хорватии Томислав Пацак извинился за поведение Ловрена.

Перед матчем с Бразилией в четвертьфинале ЧМ, журналист 24sata Томислав Габелич заявлял, что оборона Хорватии во главе с Ловреном остановит атаку южноамериканцев.

Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 2:1.