Погба обратился к игрокам сборной Франции перед финалом ЧМ-2022 с Аргентиной

Французский полузащитник Поль Погба обратился к игрокам национальной команды перед финалом ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

«Парни, вы второй раз вышли в финал чемпионата мира. Подряд. Я передаю вам всю мою поддержку, все мои силы. И вы знаете, что в финалах не играют, их выигрывают! Желаю вам всего наилучшего. Удачи. Вперед, синие», — сказал Погба в видеоролике.

Сам футболист не смог помочь команде на этом турнире, так как проходит долгое восстановление после травм колена и бедра.

Аргентина и Франция сыграют сегодня, 18 декабря, в Катаре. Начало — в 18.00 мск.