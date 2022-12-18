Фернандес: «Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой»

Фернандес поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции

Экс-игрок «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес рассказал, чего ждет от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«С самой первой игры чемпионата мира весь наш народ сильно верит, что Аргентина может выиграть мундиаль в Катаре. Надеюсь, что сегодня мы увидим праздник футбола. Финал будет жарким.

Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой. Он лучший игрок на этом ЧМ. Из всех футболистов сборной Аргентины Лео заслужил кубок мира больше, чем кто-либо», — сказал Фернандес Sport24.