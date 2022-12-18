Фернандес: «Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой»
Фернандес поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции
Экс-игрок «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес рассказал, чего ждет от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
«С самой первой игры чемпионата мира весь наш народ сильно верит, что Аргентина может выиграть мундиаль в Катаре. Надеюсь, что сегодня мы увидим праздник футбола. Финал будет жарким.
Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой. Он лучший игрок на этом ЧМ. Из всех футболистов сборной Аргентины Лео заслужил кубок мира больше, чем кто-либо», — сказал Фернандес Sport24.
Аргентина и Франция сыграют сегодня, 18 декабря, в Катаре. Начало — в 18.00 мск.
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