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Защитник сборной Марокко Агерд забил 100-й автогол в истории чемпионатов мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Найеф Агерд забивает в свои ворота.
Фото Reuters

Защитник сборной Марокко Найеф Агерд забил в свои ворота в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Канады.

Футболист срезал мяч в ворота своей команды на 40-й минуте, счет стал 2:1 в пользу марокканцев.

Этот автогол стал первым на ЧМ-2022 в Катаре и 100-м в истории всех чемпионатов мира.

Также полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш забил 1 гол и сделал голевую передачу в игре с Канадой. Он стал третьим представителем своей страны, которому удалось это сделать в одном матче на чемпионате мира.

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