Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал ничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Мы ставим себе высокие задачи и в каждом матче хотим победить, но это чемпионат мира, и здесь есть сложные игры против непростых команд. США были сложным соперником и временами играли очень хорошо. Возможно, мы были не в лучшей форме, и нам есть над чем работать.

Я знаю, что мы хотим побеждать в каждой игре, и я уверен, что болельщики хотят видеть много голов. Но иногда победить невозможно, а когда это невозможно, нужно хотя бы не пропустить, и у нас это получилось», — приводит слова Магуайра ВВС.

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Англия занимает первое место в группе В (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).