Британский журналист: «На Саутгейта оказывается большое давление. Будет катастрофа, если они не выйдут в плей-офф»

Спортивный журналист The Times Грэм Спирс в разговоре с «СЭ» высказался о шансах сборной Англии выйти в плей-офф чемпионате мира в Катаре после нулевой ничьей с США (0:0).

«На Гарета Саутгейта оказывается очень большое давление, потому что все англичане считают, что сборная должна пройти очень далеко на чемпионате мира: полуфинал или финал. Сейчас у англичан четыре очка, но в группе B может произойти все что угодно, поэтому они не гарантировали себе выход в плей-офф. Но это будет катастрофа, если они не выйдут из группы. Английские болельщики и СМИ очень требовательны к национальной команде. Если сборная проведет плохой чемпионат мира, Саутгейт либо уйдет в отставку по собственной воле, либо его уволят. Им нужно пробиться в финальную четверку», — сказал Спирс «СЭ».

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.