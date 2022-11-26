Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:17

Британский журналист: «На Саутгейта оказывается большое давление. Будет катастрофа, если они не выйдут в плей-офф»

Британский журналист назвал катастрофой возможный невыход Англии в плей-офф ЧМ-2022
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный журналист The Times Грэм Спирс в разговоре с «СЭ» высказался о шансах сборной Англии выйти в плей-офф чемпионате мира в Катаре после нулевой ничьей с США (0:0).

«На Гарета Саутгейта оказывается очень большое давление, потому что все англичане считают, что сборная должна пройти очень далеко на чемпионате мира: полуфинал или финал. Сейчас у англичан четыре очка, но в группе B может произойти все что угодно, поэтому они не гарантировали себе выход в плей-офф. Но это будет катастрофа, если они не выйдут из группы. Английские болельщики и СМИ очень требовательны к национальной команде. Если сборная проведет плохой чемпионат мира, Саутгейт либо уйдет в отставку по собственной воле, либо его уволят. Им нужно пробиться в финальную четверку», — сказал Спирс «СЭ».

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
Гарет Саутгейт
1
1
Читайте также
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Пулишич признан лучшим игроком матча Англия — США
Саутгейт: «Англия все еще можем выиграть группу, это должно быть нашей целью»
ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября
Магуайр — о ничьей с США: «Мы были не в лучшей форме, есть над чем работать»
Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко
«Хаос на стадионах, свободные места и завышенные цены». Мировые СМИ — о проблемах ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

Магуайр — о ничьей с США: «Мы были не в лучшей форме, есть над чем работать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости