Захарян: «Про уход Соузы я не слышал, мы будем готовиться к игре, а не следить за польской сборной»
Полузащитник сборной России Арсен Захарян поделился мнением о предстоящем матче с Польшей.
«Новость про уход Паулу Соузы из сборной Польши я не видел. Мы будем готовиться и играть в свой футбол, а не следить за польской сборной, и кто ее тренирует. Почему сборная России провела такие разные матчи с главным соперником по группе ЧМ-2022 Хорватией? Во втором матче меня не было, не могу сказать, что там случилось. Может качество газона, а может хорваты сыграли лучше, чем в первой встрече.
Верю, что сборная России поедет в Катар, сто процентов. Надеюсь, что все получится. Все осуществится", — приводит слова Захаряна «КП Спорт».
В 2022 году сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или с Чехией.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/futbol/arsen-zaharyan-na-sto-proczentov-veryu-chto-sbornaya-rossii-poedet-na-chempionat-mira-v-katar/
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