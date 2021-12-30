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Захарян: «Про уход Соузы я не слышал, мы будем готовиться к игре, а не следить за польской сборной»

18:55
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Полузащитник сборной России Арсен Захарян поделился мнением о предстоящем матче с Польшей.

«Новость про уход Паулу Соузы из сборной Польши я не видел. Мы будем готовиться и играть в свой футбол, а не следить за польской сборной, и кто ее тренирует. Почему сборная России провела такие разные матчи с главным соперником по группе ЧМ-2022 Хорватией? Во втором матче меня не было, не могу сказать, что там случилось. Может качество газона, а может хорваты сыграли лучше, чем в первой встрече.

Верю, что сборная России поедет в Катар, сто процентов. Надеюсь, что все получится. Все осуществится", — приводит слова Захаряна «КП Спорт».

В 2022 году сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или с Чехией.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/arsen-zaharyan-na-sto-proczentov-veryu-chto-sbornaya-rossii-poedet-na-chempionat-mira-v-katar/

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты