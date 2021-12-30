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Сборная России поздравила болельщиков с наступающим новым годом

17:23
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters
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Футболисты сборной России поздравили болельщиков с наступающим 2022 годом. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале сборной.

Кроме игроков, поздравил болельщиков и главный тренер Валерий Карпин. «Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас несмотря ни на что, — сказал он. — Мы вас любим, ценим и поздравляем с 2022-м годом. Мы вас поздравляем и желаем вам, чтобы наша игра вас всегда радовала. А мы постараемся и в новом году также радовать вас как можно чаще».

В 2002 году сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или Чехией.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты