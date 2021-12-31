Люк Уилкшир считает, что у сборной России есть потенциал для прохода стыковых матчей ЧМ-2022

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилшир в разговоре с «СЭ» оценил перспективы национальной команды России в стыковых матчах отборочного этапа к ЧМ-2022 в Катаре.

«У сборной России был реальный шанс выйти с первого места. Очень обидно, что команда его упустила в последнем матче. Второе место не позор, но и не максимум для российской сборной. Теперь нужно проходить стыки, у сборной России есть для этого потенциал», — сказал Уилкшир «СЭ».

В первом раунде стыковых матчей сборная России сыграет с командой Польши. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 24 марта в 20.00 по московскому времени.