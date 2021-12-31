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Люк Уилкшир считает, что у сборной России есть потенциал для прохода стыковых матчей ЧМ-2022

11:45
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Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилшир в разговоре с «СЭ» оценил перспективы национальной команды России в стыковых матчах отборочного этапа к ЧМ-2022 в Катаре.

«У сборной России был реальный шанс выйти с первого места. Очень обидно, что команда его упустила в последнем матче. Второе место не позор, но и не максимум для российской сборной. Теперь нужно проходить стыки, у сборной России есть для этого потенциал», — сказал Уилкшир «СЭ».

В первом раунде стыковых матчей сборная России сыграет с командой Польши. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 24 марта в 20.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

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Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

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Ф2 (0)

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Манчестер Юнайтед
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Сергей Федоров все материалы автора
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