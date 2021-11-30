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Встреча игроков сборной России с Карпиным закончилась

20:30
Валерий Карпин. Фото «СЭ»
Валерий Карпин. Фото «СЭ»
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В Москве завершилась встреч игроков национальной команды с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Собрание закончилось, ни один игрок не ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что само собрание началось в 19.00 по московскому времени.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты