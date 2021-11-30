Встреча игроков сборной России с Карпиным закончилась

В Москве завершилась встреч игроков национальной команды с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Собрание закончилось, ни один игрок не ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что само собрание началось в 19.00 по московскому времени.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.