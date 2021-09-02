Юрий Семин оценил дебют Карпина в роли главного тренера сборной

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат сборной России в игре против Хорватии (0:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Поздравлять рано. На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационномм плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне. Направление правильное! Главное — следующие 6 очков забрать, а там жизнь покажет», — сказал Семин «СЭ».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.