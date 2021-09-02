Губерниев — о матче Россия — Хорватия: «Дебют Карпина, скорее, удался, чем нет»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).
«Мы молодцы. Карпин сделал понятную тактику, чтобы не проиграть. Вчерашние замены с нашей стороны сыграли. Я еще до матча говорил, что шансы против хорватов у нас 60 на 40. Они меня, конечно, не впечатлили. Я понимаю, что будет делать Карпин с командой. Я все еще верю в Смолова, что он выйдет и забьет тем, кто послабее хорватов. В данной ситуации было важно не проиграть, мы и не проиграли. Я понимаю, почему Карпин недоволен, он максималист. Конечно, футбол мог быть зрелищнее с одной и с другой стороны. Наша команда проявила себя неплохо, даже могла выиграть. Я преисполнен осторожненького оптимизма. Дебют Карпина, скорее, удался, чем нет. Надо обыгрывать соперников, которые слабее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Также Губерниев доволен тем, что в сборной дают шанс молоды игрокам.
«Здорово, что Карпин без лишних слов попробовал молодого Захаряна. Нужно давать шанс, нужно пытаться. А то будет как в биатлоне: сначала молодая, а потом, как в том фильме: «Ух ты, а ей уже 80». В 27 уже поздно в дебютантах ходить. Надо раньше начинать», — добавил Губерниев «СЭ».
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
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