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Губерниев — о матче Россия — Хорватия: «Дебют Карпина, скорее, удался, чем нет»

12:42
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).

«Мы молодцы. Карпин сделал понятную тактику, чтобы не проиграть. Вчерашние замены с нашей стороны сыграли. Я еще до матча говорил, что шансы против хорватов у нас 60 на 40. Они меня, конечно, не впечатлили. Я понимаю, что будет делать Карпин с командой. Я все еще верю в Смолова, что он выйдет и забьет тем, кто послабее хорватов. В данной ситуации было важно не проиграть, мы и не проиграли. Я понимаю, почему Карпин недоволен, он максималист. Конечно, футбол мог быть зрелищнее с одной и с другой стороны. Наша команда проявила себя неплохо, даже могла выиграть. Я преисполнен осторожненького оптимизма. Дебют Карпина, скорее, удался, чем нет. Надо обыгрывать соперников, которые слабее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Губерниев доволен тем, что в сборной дают шанс молоды игрокам.

«Здорово, что Карпин без лишних слов попробовал молодого Захаряна. Нужно давать шанс, нужно пытаться. А то будет как в биатлоне: сначала молодая, а потом, как в том фильме: «Ух ты, а ей уже 80». В 27 уже поздно в дебютантах ходить. Надо раньше начинать», — добавил Губерниев «СЭ».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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